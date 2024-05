Voelcke kommt von Drittliga-Konkurrent Essen zum Waldhof

Vierter Neuzugang beim SV Waldhof Mannheim: Von Drittliga-Konkurrent Rot-Weiss Essen wechselt Sascha Voelcke (22) zum Waldhof. Der Linksverteidiger und Schienenspieler lief in der abgelaufenen Spielzeit in 27 Spielen für RWE auf, sammelte dabei vier Scorerpunkte. "Trotz anderer Angebote aus der 2. und 3. Liga konnte sich der Klub in den Vertragsgesprächen durchsetzen", schreiben die Mannheimer in einer Mitteilung.