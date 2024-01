Vocks-Nachfolger: Harink möchte mit Spelle-Venhaus "attackieren"

Die Trainersuche des SC Spelle-Venhaus hat nur wenige Tage gedauert: Wie das Tabellenschlusslicht der Regionalliga Nord am Montag verkündete, wird Tobias Harink zur kommenden Saison die U 19 von Preußen Münster verlassen, um beim SCSV seine erste Stelle im Herrenbereich anzutreten.

Tritt im Sommer in Spelle-Venhaus seine erste Trainerstation im Herrenbereich an: Tobias Harink, derzeit noch bei der U 19 von Preußen Münster. imago images/Kirchner-Media

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Der SC Spelle-Venhaus setzt kommende Saison auf ein junges Trainerteam: Wenige Tage nach dem verkündeten Abschied von Hanjo Vocks im Sommer hat der Regionalligist für die kommende Spielzeit Tobias Harink als neuen Cheftrainer unter Vertrag genommen. Aktuell hat der 33-Jährige noch die U 19 von Preußen Münster unter seinen Fittichen. Harinks Assistent wird Henry Hupe, 26 Jahre jung und derzeit beim Landesligisten Borussia Münster als Chefcoach tätig.

"Wir sind froh, dass zwei im Raum Münster begehrte Trainer zu uns kommen", sagt Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte auf der Internetseite seines Vereins. Abteilungsleiter Jürgen Wesenberg fügt hinzu: "Wir wollen weiter bodenständig arbeiten."

Bodenständig arbeiten, doch in welcher Liga? Derzeit läuft Spelle-Venhaus in der Regionalliga Nord einem Sechs-Punkte-Rückstand auf Rang 16 hinterher, der eine Rettung über den Umweg Relegation möglich machen könnte - hat allerdings teils zwei oder sogar drei Spiele mehr in der Hinterhand als die unmittelbaren Mitbewerber im Tabellenkeller. "Die Mannschaft ist konkurrenzfähig, sie kann es schaffen", ist Harink überzeugt, der aufgrund der Tabellenkonstellation seine Zusage sowohl für Regional- als auch Oberliga abgegeben hat.

Für seinen Wechsel ins Emsland nennt der als Bildungsreferent beim Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen arbeitende Harink mehrere Gründe: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, etwas anderes zu machen", schließlich sei er schon seit zehn Jahren im Nachwuchsbereich von Preußen Münster am Werk. Zudem habe er nur Positives über seinen zukünftigen Klub gehört. Darüber hinaus imponiere ihm, wie sich in Spelle die Zuschauer mit ihrer Mannschaft identifizieren und die Spieler ihrerseits deutlich machen würden, dass "sie Bock haben, für diesen Verein zu spielen".

Harink ist zuversichtlich, dass möglichst viele dieser Spieler dem Verein über das Saisonende hinaus die Treue halten und möchte mit dem SCSV kommende Spielzeit "attackieren, nie nur verteidigen und einen klugen Plan haben".