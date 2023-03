Vlhova mit Start-Ziel-Sieg - Hilzingers Sprung nach vorne

Mikaela Shiffrin hat die kleine Kristallkugel im Slalom schon sicher. Beim letzten Slalom-Rennen der Saison schaffte Jessica Hilzinger ihre persönliche Bestleistung - Petra Vlhova holte ihren zweiten Saisonsieg.

Jessica Hilzinger schaffte es in Andorra auf Rang sechs. IMAGO/GEPA pictures

Hilzinger verbesserte sich mit einer beherzten Vorstellung und überlegenen Laufbestzeit vom 22. auf den hervorragenden sechsten Platz und holte damit ihr bestes Weltcup-Resultat.

"Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe versucht, Gas zu geben, das ist mir gelungen", sagte Hilzinger, die nach einem "verbremsten" ersten Lauf "nicht damit gerechnet" hatte, noch so weit nach vorne fahren zu können. Ihre beste Platzierung war bislang ein achter Rang beim Slalom im Januar in Flachau/Österreich gewesen. Für das Saisonfinale hatte sie sich als bis dahin 25. im Weltcup gerade so qualifizieren können.

Popovic debütiert auf dem Podest - Shiffrin Dritte

Teamkollegin Lena Dür hat hingegen beim letzten Weltcup-Slalom der Saison eine weitere Podestplatzierung deutlich verpasst. Im zweiten Lauf des Rennens beim Finale in Soldeu/Andorra fiel die WM-Dritte nach zahlreichen Patzern auf den 14. Rang zurück.

Den spannenden letzten Slalom der Saison gewann bei permanent wechselnden Bedingungen Olympiasiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei. Leona Popovic aus Kroatien fuhr als Zweite (+0,43 Sekunden) erstmals in ihrer Karriere aufs Podest. Dritte wurde Mikaela Shiffrin (USA/+0,86), die sich vorzeitig die Kristallkugeln im Gesamt-, Riesenslalom- und Slalom-Weltcup gesichert hatte.