Vlhova brilliert und gewinnt den ersten Slalom - Dürr starke Zweite

Petra Vlhova gewinnt den ersten Slalom der Saison im finnischen Levi souverän, Lena Dürr sichert sich dahinter Platz zwei vor Katharina Liensberger. Favoritin Mikaela Shiffrin muss sich mit Platz vier begnügen.

Petra Vlhova hat die Konkurrenz in Levi beim ersten Slalom der Saison in Grund und Boden gefahren und eine regelrechte Machtdemonstration geliefert. Die Slowakin brillierte mit zwei ganz starken Läufen und hatte am Ende 1,41 Sekunden Vorsprung vor Lena Dürr. Die Münchnerin, schon Zweite nach Durchgang eins, hielt dem Druck stand und sicherte sich hinter Vlhova den zehnten Podestplatz ihrer Karriere. Im Ziel hatte Dürr 0,14 Sekunden vor Ex-Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich.

Shiffrin gehandicapt

Im ersten Lauf war zunächst Shiffrin trotz Knieprellung mit der Topzeit den Hang hinunter gerast, ehe in der Folge erst Dürr und daraufhin Vlhova sowohl die beste deutsche Slalomläuferin als auch die US-Amerikanerin überflügelte. Das Trio setzte sich deutlich von der Konkurrenz ab, die Österreicherin Katharina Liensberger hatte als Vierte mit 1,02 Sekunden bereits gehörigen Rückstand, legte dann aber im zweiten Durchgang einen furiosen Lauf hin und sprang noch auf das Podest.

Jessica Hilzinger (Oberstdorf) war schon im ersten Durchgang ausgeschieden, für Emma Aicher (Mahlstetten) kam das Aus im zweiten Lauf. Dürr war natürlich zufrieden und konstatierte: "Super, mit einem zweiten Platz zu starten. Ich freue mich schon auf morgen", blickte die 32-Jährige auf das zweite Rennen am Sonntag voraus, das an gleicher Stelle um 10 Uhr beginnt.

Das Ergebnis in Zahlen:

1. Petra Vlhova (Slowakei) 1:50,59 Minuten (53,79+56,80), 2. Lena Dürr (Germering) +1,41 (53,97+58,03), 3. Katharina Liensberger (Österreich) +1,55 (54,81+57,33), 4. Mikaela Shiffrin (USA) +1,70 (54,21+58,08), 5. Sara Hector (Schweden) +2,60 (55,22+57,97), 6. Ali Nullmeyer (Kanada) +2,97 (55,95+57,61), 7. Melanie Meillard (Schweiz) +2,99 (55,51+58,07), 8. Katharina Huber (Österreich) +3,15 (55,04+58,70), 9. Zrinka Ljutic +3,17 (55,27+58,49), 10. Leona Popovic (beide Kroatien) +3,30 (56,15+57,74). - im zweiten Lauf ausgeschieden: Emma Aicher (Mahlstetten). Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert: Elina Lipp (Oberstdorf), Andrea Filser (Wildsteig).