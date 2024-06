Vlahovic und die Frage der Weltklasse

Erstmals seit 24 Jahren nimmt Serbien wieder an einer EM teil, erstmals überhaupt unter dem Namen Serbien. Die Erwartungshaltung schwankt zwischen hoffnungslosem Pessimismus und einem Stückweit Euphorie - das hat auch mit einem der Top-Stars zu tun: Dusan Vlahovic.

Mit gerade einmal 18 Jahren wechselte Dusan Vlahovic von Partizan Belgrad zur AC Florenz, von wo aus er für satte 80 Millionen Euro zu Juventus Turin wechselte. Dei der "Alten Dame" geriet Vlahovics kometenhafter Aufstieg zunächst ein wenig ins Stocken, auch weil er sich schwertat mit der extrem defensiv ausgerichteten Spielphilosophie von Coach Massimiliano Allegri.

Inzwischen hat sich Vlahovic jedoch an das System Juve angepasst und hat seine aktuell bislang beste Saison für die Alte Dame hinter sich: 16 Tore in 31 Ligaspielen belegen dies; das sind übrigens knapp ein Drittel aller Juve-Treffer in der laufenden Spielzeit. Und dennoch scheint sein Verhältnis zum in Turin nicht unumstrittenen Allegri weiter angespannt, dessen destruktive Spielweise immer wieder kritisiert wird und der sich unter anderem von Ex-Nationalspieler Antonio Cassano vorhalten lassen musste, er würde Vlahovic "kaputtmachen", weil er dessen Potenzial nicht ausschöpft.

Ganz anders sieht es in der Nationalmannschaft aus, wo Trainer Dragan Stojkovic gerne offensiv spielen lässt - oft auch zu offensiv. Auf Vlahovic hält der 59-Jährige große Stücke. "Ich kenne ihn gut. Abgesehen von Toren, die für jeden Stürmer wichtig sind, gefällt mir sehr, wie er seine Aufgaben auf dem Platz erledigt. Er arbeitet viel für die Mannschaft und wirkt zudem zufrieden, auch wenn er mal nicht trifft. Das ist psychologisch sehr wichtig", sagt der 59-Jährige und meint, dass Vlahovic noch nicht an seinem Maximum ist. "Aktuell ist er noch nicht einmal bei 90 Prozent seines Potenzials angelangt. Er hat noch Spielraum, um sich weiterzuentwickeln."

Starke Konkurrenz in der Nationalmannschaft

Anweisungen: Dragan Stojkovic spricht mit Dusan Vlahovic. IMAGO/Nordphoto

Bei so viel Wertschätzung ist es wenig überraschend, dass Vlahovic in seiner Heimat als großer Hoffnungsträger für die EM gilt. Der 24-Jährige scheint aber dennoch nicht gesetzt, vor allem, wenn Stojkovic nicht mit zwei klassischen Stürmern spielen lässt, was durchaus häufiger der Fall ist.

Wenn die Adler mit nur einem Stoßstürmer antreten, wird es eng, denn mit Aleksandar Mitrovic, der mit 57 Länderspieltoren Rekord-Torschütze seines Landes ist, gibt es starke Konkurrenz. Mitrovic ist unbestritten treffsicher, doch mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal hat er keine Pluspunkte gesammelt, außerdem hatte er zuletzt auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Die Chance für Vlahovic? Stojkovic will sich nicht festlegen, weiß aber auch um die Qualitäten des Juve-Stürmers. Der beidfüßige Angreifer ist nicht nur körperlich robust sowie kopfball- und schussstark, er verfügt auch über eine überdurchschnittliche Technik und Spielübersicht. Vlahovics Leistungen in Italien sind unbestritten, und dennoch fliegt er noch immer unter dem Radar, wenn die Rede von den besten Stürmern weltweit ist. Da fallen dann eher Namen wie Kylian Mbappé, Erling Haaland, Robert Lewandowski oder auch Harry Kane. Vlahovic nicht so sehr.

Löst sich endlich der Knoten?

Für den Stürmer geht es bei der EM also auch darum, endlich den Knoten zu lösen und sich in die Riege der Weltklasse-Stürmer zu katapultieren. Dass er Tore erzielen kann, ist klar, seine Quote in der Nationalmannschaft liegt bei über 50 Prozent (13 Tore in 25 Länderspielen), doch kann er auch die wichtigen Treffer?

Keinen sonderlich guten Eindruck hat der Stürmer bei der vergangenen WM in Katar gemacht, als Serbien in einer Gruppe mit Brasilien, Kamerun und der Schweiz nur einen Punkt holte und sich folglich nach der Vorrunde verabschiedete (3:3). "Das war nicht der echte Vlahovic", nimmt Stojkovic seinen Spieler nun in Schutz und verweist darauf, dass er vor der WM verletzt war und auch während des Turniers nur eingeschränkt spielen konnte. Das sei nun anders. "Jetzt ist er in Form, ich sehe, dass er gesund in den Beinen und im Kopf ist."

Umso mehr Bedeutung kommt also der EM zu. Löst sich bei der EURO endlich der Knoten für Vlahovic, dann wäre er wohl endgültig in der Welt-Elite angekommen, andernfalls dürften sich seine Zweifler bestätigt fühlen.