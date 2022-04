Vlachodimos im Interview: "Warum sollte das zu optimistisch sein?"

In seiner dritten Saison in der Champions League trifft Odysseas Vlachodimos (27) mit Benfica auf Liverpool. Das Spiel der Spiele für den griechischen Nationalkeeper, der - beim VfB Stuttgart großgeworden, aber nicht für gut genug befunden - auszog, um Europa zu erobern.

Herr Vlachodimos, 2018/19 und 2019/20 scheiterten Sie mit Benfica jeweils in der Gruppenphase. In dieser Saison kamen Sie erstmals weiter und treffen jetzt im Viertelfinale ausgerechnet auf den FC Liverpool. Besser wird's nicht - oder vielleicht doch?

Egal, was diese Partien auf dem Papier aussagen: Wir leben in dieser Saison unseren Traum und wollen so schnell nicht damit aufhören.

Ist das nicht etwas zu optimistisch?

Warum sollte es das? Wir hatten eine schwere Gruppe mit dem FC Bayern und dem FC Barcelona. Trotzdem sind wir hinter München als Zweiter weitergekommen und haben uns auch im Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam, das ebenfalls zu den Topteams Europas gehört, durchgesetzt. Jetzt kommt der nächste schöne, schwere Gegner auf uns zu, den wir nicht weniger selbstbewusst angehen wollen.

Hätten Sie sich nicht doch lieber Villarreal oder einen anderen Widersacher gewünscht?

Wir sprechen vom Viertelfinale der Champions League, von den besten acht Mannschaften des Wettbewerbs, den Besten in ganz Europa. Ab hier ist niemand mehr so einfach zu besiegen. Das sind alles schwere Brocken, das gilt für alle und für Villarreal nicht weniger.

In bisher zehn internationalen Duellen mit Benfica kommt Liverpool auf sechs Siege und vier Niederlagen. Nur einmal konnte Lissabon die Reds ausschalten, 2005/06 im Achtelfinale der Königsklasse mit 1:0 und 2:0. Taugt das als Mutmacher?

Liverpool hat sich unter Jürgen Klopp unheimlich entwickelt, hat zuletzt 2019 gegen Tottenham sogar den Titel geholt und ist ein Topfavorit. Wir wissen also genau, mit wem wir es zu tun bekommen und was uns erwartet. Aber das ist auf diesem Niveau nun mal Teil des Spiels. Genau das macht es auch aus. Das Duell mit den Besten. Dass man uns nicht unterschätzen sollte, haben wir schon bewiesen. Wir werden unsere Chance suchen, damit sich Geschichte wiederholt und wir weiterträumen dürfen.

Was ist passiert, dass Benfica und auch Sie persönlich so eine internationale Saison hinlegen?

Bisher war schon Dabeisein etwas Großes. Aber diesmal hatten wir uns vorgenommen, unbedingt zumindest die Gruppe zu überstehen. Irgendwie haben wir uns in einen Lauf gespielt. Die Partien gegen Barcelona haben uns zusätzlich Selbstvertrauen gegeben.

Wie ist denn Liverpool zu stoppen, wenn überhaupt?

Als Mannschaft wie auch individuell ist Liverpool das Maß aller Dinge. Jede Position ist überragend besetzt, allein schon ihre vorderste Reihe mit Salah, Mané, Diogo Jota. Dazu Jürgen Klopp als Toptrainer. Wir dürfen uns keinen noch so kleinen Fehler erlauben, müssen hellwach sein und vorne jede Möglichkeit nutzen. Und vor allem sollten wir immer an uns glauben. Wir haben schon gezeigt, dass wir ein unangenehmer Gegner sein und auch Spitzenteams ärgern beziehungsweise schlagen können. Besonders vor heimischem Publikum in unserem Hexenkessel in Lissabon.

Mit Kostas Tsimikas, seines Zeichens Linksverteidiger der Reds, waren Sie zuletzt bei der Nationalmannschaft. Spricht man da miteinander oder schweigt man sich an, wenn es um so ein Spiel geht?

Natürlich spricht man miteinander, allerdings nicht über das Spiel. Und wenn, dann allenfalls Belangloses.

Sie konnten ihm also keine Geheimnisse entlocken.

Unser Trainer und sein Team werden uns sicher gut genug auf Liverpool vorbereiten. Dazu wird mein Rat nicht gebraucht.

Was bedeutet dieses Spiel für Sie persönlich?

Ich freue mich sehr auf die altehrwürdige Anfield Road. Ich habe dort noch nie gespielt. Ein Viertelfinale in der Champions League, dazu noch gegen den FC Liverpool bestreitet man auch nicht alle Tage. Ein Kindheitstraum wird wahr.

Viele Profis träumen von der Premier League. Sie auch? Die Duelle mit Liverpool wären das ideale Schaufenster dafür.

Die Premier League ist etwas Besonderes mit ihren vollen Stadien und der unglaublichen Stimmung. Im Moment beschäftige ich mich aber nicht mit solchen Gedanken. Ich fühle mich bei Benfica und in Portugal sehr wohl. Mein Vertrag läuft außerdem noch zwei Jahre.

Im Dezember waren Sie schon mal bei Newcastle im Gespräch.

Wie gesagt, ich fokussiere mich aktuell nur auf Benfica.

Im vergangenen Sommer war auch Borussia Dortmund interessiert.

Das spielt alles keine Rolle. Es gibt gerade keinen Grund, mich mit anderen Klubs oder der Vergangenheit zu beschäftigen.

Im Gegensatz zur Königsklasse läuft es in der portugiesischen Liga nicht rund. Benfica muss hart um einen Platz in der nächsten Champions-League-Saison kämpfen.

Leider. Irgendwie haben wir es nicht geschafft, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen. Wir haben zu viele Punkte, teils gegen weniger namhafte Gegner, liegen gelassen. Aber es sind noch einige Partien zu bestreiten. Ich glaube daran, dass wir es noch schaffen, uns direkt zu qualifizieren. Wir dürfen und werden nicht nachlassen.

Der VfB schafft es aus eigener Kraft. Odysseas Vlachodimos

Es heißt, Roger Schmidt, der unter anderem Bayer Leverkusen in der Bundesliga trainierte, wird im Sommer neuer Benfica-Trainer. Kennen Sie ihn?

Wir haben in der Qualifikation zur Champions League gegen ihn und die PSV Eindhoven gespielt und natürlich kenne ich ihn aus der Bundesliga. Gegenwärtig liegt unser Fokus allerdings auf den nächsten Spielen. Nelson Verissimo ist momentan unser Trainer und wird uns wie gewohnt sehr gut darauf einstellen.

Sie verließen 2002 den VfB Stuttgart als Profi-Frischling, haben sich in Portugal durchgesetzt, wurden mit Benfica unter anderem Meister und Pokalsieger, spielen Champions League und in der Nationalmannschaft. Was kommt als nächstes?

Das werden wir sehen. Am wichtigsten ist es gesund zu bleiben, ich gebe immer mein Bestes und versuche, mich weiterzuentwickeln. Der Rest ergibt sich daraus automatisch.

Ihr Heimatklub Stuttgart bangt um die Bundesliga-Zugehörigkeit. Was würden Sie sich mehr wünschen: Dass der VfB den Klassenerhalt schafft oder dass Benfica gegen Liverpool das Halbfinale erreicht?

Der VfB schafft es aus eigener Kraft. Dann habe ich einen Wunsch frei … Richtig?