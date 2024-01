"Vizekusen"? - Adler: "Die neuen Spieler wissen überhaupt nicht, was das ist"

Vor dem Start ins Fußballjahr und dem letzten Hinrundenspieltag hat sich der deutsche Ex-Nationaltorwart und heutige TV-Experte René Adler in einem ausführlichen kicker-Interview zu verschiedenen Themen geäußert.

Angesprochen auf Bayer Leverkusens zahlreichen zweiten Plätzen in der Vergangenheit und ob das Kokettieren mit dem Begriff "Vizekusen" vielleicht auch zum Bumerang werden könnte, meinte Adler: "Ich bin kein Esoteriker, aber ich glaube an Energie. Und wenn ein ganzer Verein oder das Stadion denkt, dass es jetzt noch schiefgehen kann, dann kann es durchaus eine selbsterfüllende Prophezeiung werden. Demut ist wichtig, aber die neuen Charaktere sorgen ja auch für ein anderes Denken: Ich glaube nicht, dass neue Spieler wie Boniface oder Alejandro Grimaldo überhaupt wissen, was "Vizekusen" ist - und Xabi Alonso weiß selbst, wie man Titel gewinnt. Natürlich wird diese Thematik von außen bald wieder hineingetragen, wie jetzt mit dieser Frage. Also muss das Konstrukt umso stabiler sein, vor allem mental, dass es das aushält."

Klar sei aber auch, so Adler, dass der Weg zur Meisterschaft "nur über Bayern führt. Sie sind nun mal die Benchmark." Mit Blick auf die Vertragsverlängerung von Klub-Ikone Thomas Müller kurz vor Weihnachten sagte der frühere Keeper: "Der größte Fehler für beide Seiten wäre gewesen, wenn Thomas Müller jetzt noch mal was anderes gemacht hätte. Das wäre für die "Marke Thomas Müller" nicht optimal gewesen. Er ist Bayern München. Wenn er Bock darauf hat, sehe ich ihn irgendwann im Management bei Bayern. Er lebt das "Mia san mia" wie kein anderer, und das ist umso wichtiger, da es in den vergangenen Jahren insgesamt etwas abhandengekommen ist.“

"Entscheidung pro Neuer würde aktuell für weniger Aufruhr sorgen"

Natürlich hat Adler auch das EM-Jahr im Blick und eine klare Meinung dazu, wann Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Entscheidung verkünden sollte, wer beim Heim-Turnier die Nummer 1 im deutschen Tor sein sollte: "Das kommt in diesem Fall darauf an, für wen sich Nagelsmann entscheidet: Aufgrund seiner Erfahrung, seiner Leistung und seiner Karriere würde eine Entscheidung pro Neuer aktuell für weniger Aufruhr sorgen. Trifft er aber eine Grundsatzentscheidung für ter Stegen, wäre es meiner Meinung nach besser, sie so spät wie möglich zu kommunizieren, um erst mal Ruhe zu haben. Wird Neuer die Nummer 1, würde ich mich freuen, wenn ter Stegen sich dennoch in den Dienst der Mannschaft stellt und ein super Back-up ist. Aber man könnte ihm auch nicht übelnehmen, wenn er unter diesen Umständen zurücktreten sollte."

Adler spricht in der gedruckten Ausgabe des kicker an diesem Donnerstag (oder ab Mittwochabend im eMagazine) zudem über den Druck, den eine Nummer 1 im DFB-Tor aushalten muss, ein mögliches Comeback von Toni Kroos für Deutschland und seine ideale Doppelsechs. Zudem über Leverkusens Option, den Ausfall von Victor Boniface zu kompensieren, über Dortmunds neue Co-Trainer und wie es mit Steffen Baumgart nach dessen Trennung in Köln weitergehen könnte.