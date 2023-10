Viviani gewinnt Sprint - Walscheid zum Auftakt in China Siebter

Beim letzten Etappenrennen der diesjährigen WorldTour Entschied Elia Viviani den Auftaktsprint für sich. Maximilian Walscheid wurde bester Deutscher.

Auf der 1. Etappe der Tour of Guangxi mit Start und Ziel in Beihai (135 Kilometer) siegte Viviani (Team Ineos Grenadiers) vor Jonathan Milan (Bahrain Victorious) und Sam Bennett (Bora-hansgrohe). Als bester Deutscher belegte Walscheid (Cofidis) den siebten Platz. Max Kanter (Movistar) wurde noch Zwölfter.

"Nach vier Jahren habe ich wieder in der WorldTour gewonnen und das ist wunderschön“, jubelte Viviani, dessen letzter Triumph 2019 bei Cyclassics Hamburg war. Damit geht der Italiener auch als führender der Gesamtwertung in den zweiten Tag.

Die zweite Etappe führt am Freitag über 149,6 km von Beihai nach Qinzhou. Die Rundfahrt endet am kommenden Dienstag in Guilin.

1. Etappe Beihai - Beihai (135 km):

1. Elia Viviani (Italien) - Ineos Grenadiers 3:01:56 Std.; 2. Jonathan Milan (Italien) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe; 4. Arnaud De Lie (Belgien) - Lotto Dstny; 5. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma; 6. Lionel Taminiaux (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 7. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis; 8. Arvid de Kleijn (Niederlande) - Tudor Pro Cycling Team; 9. Jensen Plowright (Australien) - Alpecin-Deceuninck; 10. Jon Aberasturi Izaga (Spanien) - Lidl-Trek

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Elia Viviani (Italien) - Ineos Grenadiers 3:01:46 Std.; 2. Jonathan Milan (Italien) - Bahrain Victorious + 4 Sek.; 3. Dries De Bondt (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 4. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe + 6; 5. Omer Goldstein (Israel) - Israel-Premier Tech + 7; 6. Frederik Wandahl (Dänemark) - Bora-hansgrohe + 8; 7. Louis Barre (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 9; 8. Arnaud De Lie (Belgien) - Lotto Dstny + 10; 9. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma; 10. Lionel Taminiaux (Belgien) - Alpecin-Deceuninck