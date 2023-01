Vittozzi feiert Einzel-Sieg in Ruhpolding - Jeanmonnot überrascht - DSV nicht in Top Ten

Denise Herrmann-Wick hat beim Biathlon-Heimweltcup in Ruhpolding trotz Laufbestzeit nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Eine Italienerin gewinnt im Einzelrennen vor zwei Französinnen.

Beste Deutsche am Donnerstag war Vanessa Voigt als Elfte. Die 25-Jährige schoss einmal daneben und lag 2:10,7 Minuten hinter der Spitze. Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick kassierte gleich drei Strafminuten und musste sich mit Platz 15 zufriedengeben. Die Sächsin hatte nach 15 Kilometern 2:43,8 Minuten Rückstand auf die fehlerfreie Siegerin Lisa Vittozzi aus Italien.

"Das Laufen war wirklich gut. Aber im Einzel sind eben drei Fehler beim Schießen mindestens zwei zu viel", sagte Herrmann-Wick. Angefeuert wurde sie von 10.000 Zuschauern, darunter Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner und "viele aus der Nachbarschaft".

Vier Wochen vor der Heim-WM in Oberhof liegt die Weltcup-Gesamtdritte aber im Plan. "Ich denke, dass meine Form eine gute Basis für die WM ist. Jetzt heißt es wirklich gesund bleiben", sagte Herrmann-Wick, die in ihrer Wahlheimat die Unterstützung von den Rängen genoss: "Man versucht, das positiv aufzufassen, dass man maximal gepusht wird. Es ist schon riesig."

Die anderen Deutschen schafften es nicht in die Top 20: Janina Hettich-Walz belegte Rang 26, Sophia Schneider wurde 33., Juliane Frühwirt 35., und Anna Weidel kam als 37. ins Ziel.

"Wir sind hier im Weltcup unterwegs, hier sind keine Handlampen. Hier muss man immer alles geben", sagte Voigt zur Leistungsdichte.

Zweite wurde überraschend die erstmals auf einem Weltcup-Podest stehende Französin Lou Jeanmonnot (0 Fehler/+ 39 Sekunden). Bei ihrem Heimweltcup in Annecy hatte die 24-Jährige als Sechste im Massenstart bereits aufhorchen lassen. Dritte beim Ruhpolding-Einzel wurde ihre Teamkollegin und Weltcup-Gesamtführende Julia Simon (1 Fehler/+ 45,2 Sekunden).

Am Freitag (14.25 Uhr) geht die Männerstaffel in der Besetzung David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees über 4x7,5 Kilometer ins Rennen. Nach der Frauen-Staffel am Samstag (14.25 Uhr) stehen zum Abschluss am Sonntag (12.30 und 14.45 Uhr) noch die WM-Generalproben im Massenstart an.

Weltcup in Ruhpolding, Frauen, Einzel (15 km):

1. Lisa Vittozzi (Italien) 40:05,9 Minuten (0 Strafminuten), 2. Lou Jeanmonnot +39,0 (0), 3. Julia Simon (beide Frankreich) +45,2 (1), 4. Dorothea Wierer (Italien) +1:09,7 (1), 5. Hanna Öberg +1:10,9 (1), 6. Elvira Öberg (beide Schweden) +1:20,5 (1), 7. Ingrid Landmark Tandrevold +1:31,8 (1), 8. Marte Olsbu Röiseland (beide Norwegen) +1:50,1 (1), 9. Lisa Hauser (Österreich) +1:59,9 (1), 10. Paulina Batovska Fialkova (Slowakei) +2:00,0 (1), 11. Vanessa Voigt (Rotterode) +2:10,7 (1), ... 15. Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) +2:43,8 (3), ... 26. Janina Hettich-Walz (Schönwald) +3:50,0 (2), ... 33. Sophia Schneider (Oberteisendorf) +4:39,8 (3), ... 35. Juliane Frühwirt (Tambach-Dietharz) +4:48,0 (2), ... 37. Anna Weidel (Kiefersfelden) +4:54,9 (3)

Stand im Einzel-Weltcup nach 2 von 3 Rennen:

1. Vittozzi 150 Punkte, 2. H. Öberg 135, 3. Tandrevold 111, 4. Simon 105, 5. Jeanmonnot 104, 6. Voigt 80, 7. E. Öberg 72, 8. Herrmann-Wick 66, 9. Batovska Fialkova 65, 10. Marketa Davidova (Tschechien) 59, ... 16. Schneider 38, ... 28. Frühwirt 24, ... 37. Weidel 19, ... 40. Hettich-Walz 15

Stand im Gesamt-Weltcup nach 11 von 21 Rennen:

1. Simon 666 Punkte, 2. E. Öberg 615, 3. Vittozzi 463, 4. Wierer 461, 5. Herrmann-Wick 458, 6. Tandrevold 449, 7. Lisa Hauser (Österreich) 411, 8. Davidova 406, 9. Linn Persson (Schweden) 404, 10. H. Öberg 325, ... 14. Voigt 278, ... 23. Weidel 174, 24. Schneider 161, ... 32. Franziska Preuß (Haag) 105, ... 55. Frühwirt 30, ... 59. Hettich-Walz 23