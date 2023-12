Vitor Roque im Winter bei Barça: Was Deco sich vom Toptalent verspricht

Beim Abschied von Athletico Paranaense wurde Vitor Roque gefeiert, ab Winter wird der 18-Jährige für den FC Barcelona spielen. Das bestätigte nun auch Sportdirektor Deco.

Stehende Ovationen bei der Auswechslung, ein Video im Stadion mit seinen besten Momenten und ein Erinnerungs-Shirt: Athletico Paranaense verabschiedete Vitor Roque im ganz großen Stil. Bemerkenswert: Der Stürmer ist gerade mal 18 Jahre alt - und spielte nur anderthalb Jahre bei dem Klub.

Doch Vitor Roque hat Spuren hinterlassen in Curitiba, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Paraná. Rund 4,5 Millionen Euro hatte Athletico im März 2022 an Cruzeiro Belo Horizonte überwiesen, eine Rekordablöse für den Verein.

Sie sollte sich lohnen. In 45 Pflichtspielen gelangen Vitor Roque 21 Tore und acht Vorlagen, seit März 2023 ist er brasilianischer A-Nationalspieler. Beim Testspiel in Marokko (1:2) wurde er in der 65. Minute eingewechselt.

Vertrag bis 2032, 31 Millionen feste Ablöse

Der Schritt zu einem Spitzenklub ist da nur folgerichtig. Barcelona wird ihn dem Vernehmen nach gleich bis 2032 binden, die Ablöse soll 31 Millionen betragen - weitere 31 Millionen können an Bonuszahlungen dazukommen. Ursprünglich war der Wechsel erst im Sommer geplant, doch die Verletzung von Gavi (Kreuzbandriss) macht Platz im Kader frei.

Infobox kicker-News nun auch bei WhatsApp © imago images Auch auf WhatsApp kann man nun die wichtigsten News und spannende Artikel der kicker-Redaktion entdecken. Alle Eilmeldungen im Fußball und aus der Welt des Sports sowie ausgewählte Leseempfehlungen landen direkt im neuen WhatsApp-Channel des kicker.

"Wir haben mit Xavi beschlossen, dass es das Beste ist, wenn Vitor Roque jetzt kommt", sagte Deco. "Das Gute ist, dass er Robert Lewandowski vor sich hat und von ihm lernen kann", so der Sportdirektor weiter. Er sei ein Stürmer, "der sich zwischen den Linien bewegt, den Raum sucht und ein Tor erzielen kann. Mit seiner Ankunft wird es mehr Wettbewerb im Kader geben." Die offensive Rhetorik Decos darf auch als klares Zeichen gewertet werden, dass La Liga den Katalanen hinsichtlich der Registrierung wegen der Gehaltsobergrenze keine Steine in den Weg legen wird.

Zwischen Trauer und Traum

Der Angreifer selbst verlässt Curitiba mit einem weinenden und einem lachenden Auge. "Seit ich hier bin, haben mich die Fans sehr gut aufgenommen. Es ist traurig, Athletico Paranaense und die Fans, die mich immer unterstützt haben, zu verlassen", sagte er bei TNT Sports. Aber es sei eben auch ein "Traum, nach Europa zu gehen. Mit Bescheidenheit wird alles gut werden."

Damit setzt Barcelona weiter auf Jugendstil. Mit Balde (20), Fermin Lopez (20), Gavi (19), Pedri (21), Lamine Yamal (16), Marc Guiu (17) und dem verliehenen Ansu Fati (21) finden sich zahlreiche junge Spieler mit Perspektive im Kader wieder.