Vision Rückkehr in die Königsklasse: TSG Hoffenheim im Check

Ohne Nationalspielerin Jule Brand, dafür mit neuer Offensivverstärkung möchte die TSG Hoffenheim im zehnten Bundesligajahr wieder um Platz drei mitspielen. Der Kader sei trotz des Brand-Abgangs stärker geworden, so Trainer Gabor Gallai.

Wie lief die vergangene Saison?

Am Ende musste sich die TSG im Kampf um Platz drei geschlagen geben: Eintracht Frankfurt (fünf Punkte Vorsprung) und Turbine Potsdam (zwei Punkte) zogen noch vorbei. Demnach ist Hoffenheim in dieser Saison nicht in der Königsklasse vertreten. In der vergangenen Saison schlossen die Kraichgauer die CL-Gruppenphase noch auf Platz drei mit neun Punkten ab.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Mit Jule Brand verlor Hoffenheim eines der größten Fußballtalente an den VfL Wolfsburg. Deren Fehlen in der Offensive sollen unter anderem drei Neuverpflichtungen auffangen: Mit Julia Hickelsberger kommt eine ÖFB-Nationalspielerin aus St. Pölten. Melissa Kössler überzeugte bei Potsdam zuletzt mit zehn Saisontoren und machte unter anderem mit einem Treffer gegen ihren jetzigen Arbeitgeber auf sich aufmerksam. Auch Ereleta Memeti ließ der SC Freiburg als Stammspielerin nur ungern ziehen.

In der Abwehr verliert die TSG ebenfalls mit Michaela Specht (Real Sociedad) und Judith Steinert (SC Freiburg) zwei Stammspielerinnen. Dort haben die Verantwortlichen jedoch nicht nachjustiert, die Defensive könnte bei möglichen Verletzungen deshalb zu dünn besetzt sein. Aber Cheftrainer Gabor Gallai ist sich trotz des Brand-Abgangs sicher: "Der Kader ist stärker als in der vergangenen Saison."

Auf wen kommt es besonders an?

Natürlich steht auch wieder Stürmerin Nicole Billa (26) im Fokus. Mit zwölf Saisontoren war sie gemeinsam mit Chantal Hagel die beste Hoffenheimer Torschützin. Dabei ist die Ausbeute für Billas Verhältnisse sogar eher schwach: In den Vorjahren traf sie 23-mal (2020/21) und 18-mal (2019/20). Der 24-jährigen Hagel gelang dagegen erst in der Vorsaison der richtige Durchbruch.

Nationalspielerin Paulina Krumbiegel ist ein gefühlter Neuzugang: Die Offensivspielerin kehrt nach erlittenem Kreuzbandriss und einem Jahr Zwangspause zurück. Nun kommt es darauf an, wann die 21-Jährige zurück zu alter Stärke findet.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Köln (18.9., A), Wolfsburg (24.9., A), Meppen (2.10., A)

Was sagt die Expertin?

"Das junge, eingespielte Team aus dem Kraichgau wird auch in dieser Saison wieder alles daran setzen, den begehrten dritten Tabellenplatz zu erreichen", sagt kicker-Kolumnistin Verena Schweers. "Durch die Abgänge von wichtigen Führungsspielerinnen zu Top-Klubs in den letzten Jahren fehlt ihnen mittlerweile der letzte Punch. Gallais Team wird sich mit Freiburg um Platz 4 streiten."