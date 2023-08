"Vision für den E-Sport in Deutschland 2030": Das plant die Expertengruppe

Eine Gruppe aus in der eSport-Szene bekannten Personen hat ein Papier veröffentlicht, in dem Forderungen und Absichten für die weitere Entwicklung des eSport in Deutschland formuliert sind. Auch der ESBD steht im Zentrum der Visionen.

Stagnation an deutschen Controllern? Das nimmt zumindest eine eSport-Expertengruppe so war. IMAGO/ZUMA Wire