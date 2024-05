Virtueller Königsklasse würdig? Die eChampions League hat sich verrechnet

Wenn die eChampions League am Samstag in die Gruppenphase startet, kämpfen 41 Spieler um den Einzug in die K.-o.-Runden. Angekündigt waren ursprünglich 48 - die virtuelle Königsklasse wirkt wenig königlich.

Wer stemmt 2024 die Henkelpott der eChampions League in die Höhe? UEFA