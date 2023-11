Virtual Bundesliga: Alle Infos zur neuen Saison der Club Championship

Am Wochenende startet die Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) in ihre sechste Saison. Eine ganz besondere Spielzeit, mit der ein paar Änderungen einhergehen. Alle Infos vor dem Auftakt.

Als amtierender deutscher Klubmeister startet RBLZ Gaming am Sonntag in eine Mission mit doppelter Strahlkraft. Einerseits als klar betitelter Favorit die Schale erneut zu verteidigen, andererseits damit alleiniger Rekordmeister des Wettbewerbs zu werden. Bisher teilt sich das eSport-Team von RB Leipzig das Podest mit Werder Bremen.

Zumindest was die Anzahl der Konkurrenten betrifft, erschwert sich diese Herausforderung jedoch für den Klub um kicker eFootballer des Jahres Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin. Bereits seit Längerem steht fest, dass erstmalig 35 Mannschaften an den Start gehen werden - lediglich Union Berlin verzichtet trotz drohender Sanktion auf eine Teilnahme.

Minimale Anpassungen an altbekannter Turnierstruktur

Bezüglich der Turnierstruktur hat das fast maximal aufgestockte Startfeld keine großen Auswirkungen. Weiterhin wird es zwei Divisionen geben - aufgeteilt in Nord-West und Süd-Ost. Ebenfalls bestehen bleibt das Best-of-3-Format. Das heißt: Die drei Punkte gehen an das Team, welches sich in mindestens zwei Begegnungen durchsetzt. Wer am Ende der Spielzeit, die aus Hin- und Rückrunde besteht, auf den ersten beiden Plätzen steht, qualifiziert sich direkt für die Finalrunde. Auch daran hat sich nichts geändert.

Erweitert wird dagegen das Feld der Play-off-Teams. Pro Division können nun zwei Mannschaften mehr ein Ticket lösen - konkret, wer jeweils Rang drei bis acht belegt. Im Zuge der gestiegenen Anzahl an Mitspielern erhöht die Deutsche Fußball-Liga den Preisgeldpool. Zur neuen Saison ausgeschüttet werden 87.500 Euro. Das sind 15.000 Euro mehr als noch in der vergangenen Spielzeit.

FUT löst 95er-Modus ab

Die abseits der Teilnehmerzahl wohl signifikanteste Neuerung betrifft den Spielmodus. Erstmals in der Geschichte der VBLCC wird vom 95er-Modus auf Football Ultimate Team (FUT) gewechselt. Konkret heißt das: Harry Kane kann auch für Borussia Dortmund oder den FC Schalke 04 auf Torejagd gehen. Hierfür gibt es allerdings einige Regeln zu beachten. So sind logischerweise lediglich "aktuelle Spieleritems aus der Bundesliga und 2. Bundesliga" sowie Bundesliga-Heroes und deutsche Icons erlaubt.

Um jedoch nicht zu sehr die Identifikation zu verlieren, bekommt jeder Verein zwei sogenannte "VBL Power-Items". Aus dem jeweiligen Kader des Klubs können die FC-24-Profis zwei Akteure bestimmen, die eine 99er-Spezialkarte erhalten. Vorab wurde kicker eSport in der vergangenen Woche eine Liste mit den ausgewählten Spielern zur Verfügung gestellt: So wählte der Südosten, so der Nordwesten.

Abseits der Finalrunde wird es auch während der regulären Saison Offline-Spieltage geben, das kündigte die DFL an. Den Auftakt macht im wahrsten Sinne des Wortes der Auftakt am Wochenende - allerdings noch ohne Zuschauer. Mit Publikum wird stattdessen Anfang Januar und im Februar geplant. Auch kommende Saison gibt es alle Ergebnisse und die Tabelle in der Spieltags-Übersicht.