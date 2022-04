Virkus und Hütter: Klare Ansage an die Mannschaft

Der heftige Rückschlag im Derby gegen den 1. FC Köln (1:3) wirkt bei der Borussia nach. Sportdirektor Roland Virkus und Trainer Adi Hütter nehmen die Mannschaft vor dem Saisonendspurt in die Pflicht. Ob die Profis wirklich die erwünschte Reaktion zeigen?

Was ihre Pflichten für die restlichen Saisonspiele sind, haben die Gladbacher Profis nach dem desolaten Auftritt im Derby gegen die Kölner mit Nachdruck erklärt bekommen. Von den zahlreichen VfL-Anhängern, die schon im Anschluss an die samstägliche Pleite den persönlichen Austausch suchten. Aber auch von den Verantwortlichen des Klubs. "Wir sind gut beraten, in den letzten vier Spielen noch einmal alles zu geben", sagte Adi Hütter unter dem Eindruck des schockierend schwachen Auftritts seiner Elf gegen die Kölner. Zugleich warnte der Trainer seine Spieler davor, dass sie die Saison in irgendeiner Form austrudeln lassen. "Das geht auf keinen Fall", so der Österreicher. "Ein Ausklingen der Saison wird es nicht geben."

Die allgemeine Reaktion auf ihre Nicht-Leistung gegen Köln sollte den Spielern Ansporn genug sein, um in den verbliebenden vier Spielen ein paar Schippen draufzulegen. Dennoch sieht sich auch Virkus gezwungen, mahnende Worte an die Profis zu richten. "Wer nun glaubt, die Saison ist gelaufen und lässt es schleifen, macht einen großen Fehler. Wir haben noch vier Spiele und die absolute Verpflichtung, diese so positiv wie möglich zu bestreiten. Das ist klar, und das erwarte ich von jedem einzelnen Spieler", so der Sportdirektor in einem Interview auf der Homepage der Borussia. Virkus weiter: "Wir dürfen uns auf keinen Fall gehen lassen und müssen Spiel für Spiel so angehen, dass wir etwas mitnehmen."

Weil man derlei Aufforderungen ans Team in den zurückliegenden Monaten oft hörte und die eingeforderte Reaktion im nächsten Spiel dann oft genug ausblieb, darf man gespannt sein, wie das Aufbäumen der Profis auf dem Rasen tatsächlich aussieht. Nächster Gegner ist der SC Freiburg - gegen den man in der Hinrunde das historische 0:6-Debakel erlebte.