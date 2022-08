Virkus umreißt das Profil: Ein Typ wie Honorat würde passen

Marcus Thuram setzt seinen Torlauf fort und macht sich unverzichtbar. In der Offensive soll trotzdem nachgelegt werden. Sportdirektor Roland Virkus sagt, welche Fähigkeiten der gesuchte Mann mitbringen soll.

Thuram, immer wieder Thuram. Die Bilanz des Franzosen aus den ersten drei Pflichtspielen lautet: Drei Tore und ein Assist im DFB-Pokalspiel gegen Oberachern (9:1). Ein Treffer zum Ligastart gegen die TSG Hoffenheim (3:1). Ein Tor und eine Vorlage beim 2:2 auf Schalke am Samstag. Ein beachtlicher Lauf des Stürmers, der unter dem neuen VfL-Trainer Daniel Farke an seine besten Zeiten im Gladbacher Trikot anzuknüpfen scheint. Es könnte alles perfekt sein - wäre da nicht die Vertragssituation des 25-Jährigen.

Im nächsten Sommer läuft Thurams Vertrag aus. Der Verein arbeitet intensiv an einer Verlängerung, konnte diesbezüglich aber noch keinen Erfolg vermelden. Verlängern oder verkaufen heißt es bei Spielern mit einem Jahr Restlaufzeit des Kontrakts normalerweise. Doch inzwischen stellt sich mit Blick auf Thurams Leistungsexplosion die Frage: Darf man Thuram jetzt überhaupt noch verkaufen, auch wenn er (vorerst) nicht verlängern will?

Es müsste schon ein Top-Angebot kommen

"Die Frage beantwortet sich von allein", sagte Sportdirektor Roland Virkus am Wochenende. Es lässt sich heraushören: Mit einer paar Millionen Euro wird der sportliche Wert von Thuram - so er denn überhaupt einen Wechselwunsch hegt - sicherlich nicht aufzuwiegen sein. Es müsste schon ein Top-Angebot ins Haus flattern, das so großen Spielraum bei der Suche nach Ersatz verschafft, dass man nicht ablehnen kann. Ansonsten gilt: Lieber Thurams Qualität im Kader als den Spieler für vergleichsweise kleines Geld ziehen zu lassen. Und die Chance, dass der Offensivmann zu einem späteren Zeitpunkt verlängert, hätte man sich so auch noch offengehalten.

Beljo wäre eher der Typ Mittelstürmer

Dennoch geht die Suche nach einer Verstärkung für den Offensivbereich weiter. Bei "Sky" umriss Virkus noch einmal das Profil: "Wir brauchen einen Spieler, der variabel ist, der schnell ist, der die tiefen Läufe macht." Variabel einsetzbar? Spieler mit Tiefgang? Das trifft zum Beispiel auf einen Franck Honorat von Stade Brest zu, der in einer Offensivreihe nicht nur auf seiner Stammposition rechts, sondern zum Beispiel auch auf der linken Seite spielen kann. Der 26-Jährige steht seit längerem auf Gladbachs Liste, genauso wie Dion Drena Beljo (20, NK Osijek), der dagegen den Typ Mittelstürmer verkörpert. Honorat (Vertrag bis 2025) erzielte in der vergangenen Saison bei 34 Ligue-1-Einsätzen elf Tore.

Konkrete Namen möchte Virkus nicht kommentieren. "Wir beschäftigen uns mit einigen Kandidaten", sagt der Manager nur und will bei der Suche nicht in Hektik verfallen. "Wir wollen keinen Schnellschuss. Es muss passen."

Jan Lustig