Virkus: Noch keine Angebote für Embolo und Sommer

Die Zeit im Trainingslager neigt sich langsam dem Ende entgegen. Bevor die Borussen am späten Sonntagnachmittag ihre Zelte in Rottach-Egern abbrechen, sprach Sportdirektor Roland Virkus unter anderem über den aktuellen Stand bei den möglichen Wechselkandidaten.

Aus dem Gladbacher Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Jan Lustig

Die Zeit am Tegernsee sollte ausdrücklich auch dazu genutzt werden, um mit einigen Spielern über die Zukunft zu sprechen. Noch gibt es viele Fragezeichen, wie es mit dem einen oder anderen Profi weitergeht. Mit Yann Sommer, zum Beispiel, wollen die Borussen über 2023 hinaus verlängern, doch der Torhüter wird intensiv von OGC Nizza umworben. Bei Stürmer Breel Embolo ist AS Monaco ganz heiß im Rennen. Auch bei Jonas Hofmann (Vertrag bis 2023) bleibt unklar, wie die Gladbacher Chancen auf einen neuen Vertrag, der länger als 2023 läuft, stehen. Konkretes konnte Virkus am Samstag noch nicht vermelden.

"Wir haben Gespräche mit verschiedenen Spielern geführt. Wir wissen, was die Spieler wollen. Und die Spieler wissen, was wir wollen", sagte der Sportdirektor. "Grundsätzlich müssen und wollen wir keinen Spieler abgeben", erklärte Virkus. "Jetzt schauen wir mal, was noch passiert - und darauf reagieren wir dann."

Besonders die Personalien Sommer und Embolo versprechen Spannung

Dem Manager ist bewusst, dass es auch ganz schnell gehen kann bei einzelnen Personalien. Spannung verspricht insbesondere, wie es bei den umworbenen Sommer und Embolo weitergeht. Offizielle Angebote liegen laut Virkus aber immer noch nicht vor, für keinen Borussen. "Wenn es etwas geben würde, würde ich das sagen. Aber es gibt nichts", versicherte Virkus. Aktuell sei man nach den Verpflichtungen von Ko Itakura und Oscar Fraulo personell jedenfalls "sehr gut aufgestellt", betonte er. Ob in der nächsten Woche mit ersten Entscheidungen zu rechnen ist? "Das ist schwer zu sagen", so Virkus. "Der Transfermarkt bewegt sich immer noch langsam. Auch was das Thema Vertragsverlängerungen angeht, hängt das ja nie an einer einzelnen Person, das kann sich immer ein bisschen ziehen. Deswegen ist es schwer, eine Prognose abzugeben. Aber wie gesagt: die Gespräche laufen."

Ein bestimmtes sportliches Ziel für die nächste Saison wollte der Sportdirektor nicht ausrufen. "Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf die Kerndinge konzentrieren - und das ist Fußball", sagte Virkus und betonte: "Wenn du Achter und Zehnter geworden bist, kannst du keine großen Töne spucken - das wäre falsch. Jetzt geht es darum, sich als Klub zu regenerieren."