Virkus kündigt offenes Gespräch mit Hütter an - und will Sturm-Trio halten

Klare Kante von Roland Virkus: Im kicker-Interview (Montagsausgabe) spricht der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach über seine Pläne mit dem Stürmer-Trio, verkrustete Strukturen im Kader und erklärt, warum man mit Adi Hütter ein offenes Gespräch über die Zukunft führen wird.

Der 2:0-Sieg bei der SpVgg Greuther Fürth verschafft Roland Virkus Planungssicherheit. Auf den 55-Jährigen wartet in seiner ersten Transferperiode als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach gleich eine schwierige wie reizvolle Aufgabe: Es gilt, den notwendigen Umbruch der Fohlenelf zu gestalten. Nach zwei Jahren ohne größere personelle Fluktuation soll dem Kader im Sommer frisches Blut zugeführt werden. "Die Strukturen innerhalb der Gruppe sind vielleicht etwas verkrustet und müssen aufgebrochen werden. Frischer Wind schadet sicherlich nicht, wenn eine Mannschaft so lange zusammenbleibt", erklärt Virkus im kicker.

Bei seiner Planung muss der Nachfolger von Max Eberl schon heute berücksichtigen, dass 2023 die Verträge von zahlreichen Leistungsträgern auslaufen. Dazu zählen in Yann Sommer und Jonas Hofmann zwei Spieler, die Virkus als "Korsettstangen unserer Mannschaft" bezeichnet. Beide Profis sollen, so der Wunsch des Managers, über 2023 hinaus bleiben und vorzeitig verlängern. Und auch die Stürmer Alassane Plea, Marcus Thuram und Breel Embolo (alle Vertrag bis 2023) spielen in seinem Konzept eine wichtige Rolle. Virkus kündigt im kicker an, alle drei Angreifer halten zu wollen.

Plea, Thuram und Embolo sollen bleiben: "Ich werde um die Jungs kämpfen"

"Ich werde um die Jungs kämpfen", betont der Sportdirektor und erläutert: "Wenn sie ihr volles Potenzial ausschöpfen, sind Plea, Thuram und Embolo absolute Top-Spieler. Ich werde mit allen dreien sprechen und erklären, was wir vorhaben. Grundsätzlich möchte ich keinen der Jungs verkaufen."

Unklar ist zurzeit allerdings, ob Plea, Thuram und Embolo - das Trio erzielte zehn der vergangenen elf Gladbacher Treffer - Teil des neuen Borussen-Projekts sein wollen. "Es geht auch darum, wie ihre persönlichen Pläne aussehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie für sich andere Ziele verfolgen", räumt Virkus ein und sagt: "Für den Fall, dass man keine Übereinstimmung findet, müsste man überlegen, wie man die Situation löst."

Viele wegweisende Gespräche stehen also an in naher Zukunft. So auch auf der höchsten sportlichen Führungsebene - zwischen Virkus und Cheftrainer Adi Hütter.

"Unser Ziel ist klar: Wir wollen mit ihm in die neue Saison gehen", antwortet Virkus auf die Frage, ob eine Konstellation entstehen könnte, dass Hütter in der nächsten Saison nicht mehr auf der Gladbacher Bank sitzt. Es sei "das Normalste der Welt, dass wir uns zusammensetzen und über das Projekt sprechen, das vor Borussia liegt", so Virkus weiter. "Dafür blieb bisher keine Zeit, weil wir durch die sportliche Situation zunächst einmal andere Aufgaben zu bewältigen hatten."

"Die Voraussetzungen, unter denen Adi Hütter seine Zusage gegeben hat, waren andere"

Kein Geheimnis ist, dass Hütter (Vertrag bis 2024) von Virkus-Vorgänger Eberl mit einigen Versprechungen nach Gladbach gelockt wurde. Anschließend aber blieben Transferwünsche unerfüllt. Außerdem haben sich generell die Rahmenbedingungen bei der Borussia seit der Unterschrift des Österreichers erheblich verändert.

"Die Voraussetzungen, unter denen Adi Hütter seine Zusage gegeben hat, waren andere, das ist richtig", sagt Virkus im Interview. "Deshalb geht es ja darum, sich mal in Ruhe zusammenzusetzen, gegenseitig tief in die Augen zu schauen und absolut offen über alles zu sprechen. Nimmt der Trainer die veränderten Gegebenheiten so an? Wie sehen seine Transferwünsche aus? Kann er sich mit den Zielen des Klubs identifizieren? Das muss man doch besprechen. Um am Ende einen gemeinsamen Weg zu finden."

Ob Borussias neuer Macher von Hütter Signale empfangen hat, dass der Coach womöglich am Zweifeln ist, was die Zukunft angeht? "Nein. Das habe ich nicht", sagt Virkus deutlich. "Und ich wiederhole mich gerne: Ich empfinde das als ganz normalen Vorgang."

Das gesamte Virkus-Interview lesen Sie in der Printausgabe des kicker vom Montag (hier auch als eMagazine abrufbar). Der Sportdirektor spricht darin auch ausführlich über seine weiteren Transferpläne, Borussias sportliche Perspektive, außerdem gibt er interessante Einblicke über sich persönlich und seinen Start in der Bundesliga.