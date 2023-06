Virkus: "Kontinuität bringt am Ende den Erfolg"

Die Borussia will zurück auf den Erfolgsweg. Wie das gelingen soll, darüber spricht Sport-Geschäftsführer Roland Virkus im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) - und der 56-Jährige erklärt, warum die Wahl bei der Trainersuche auf Gerardo Seoane fiel.

Will mit Gerardo Seoane die richtige Zukunftslösung in Gladbach gefunden haben: Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. IMAGO/Revierfoto

Die Zeit der Einjahrestrainer in Gladbach soll ab sofort vorbei sein. Nachdem Adi Hütter und Daniel Farke jeweils nur eine Saison lang auf der Trainerbank durchhielten, hofft man in Gerardo Seoane - den bereits verkündeteten Nachfolger - endlich den passenden Mann für eine längerfristige Zusammenarbeit gefunden zu haben.

Mit dem Schweizer, so der Plan, kehrt Ruhe auf der Trainerposition ein. "Kontinuität ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Das muss das Ziel für die Zukunft sein, denn Kontinuität schafft Sicherheit und bringt am Ende den Erfolg", sagt Virkus im Interview mit dem kicker.

Seoane erhielt bei den Fohlen einen Vertrag bis 2026. Seit dem Engagement bei Bayer Leverkusen, das im vergangenen Oktober endete, war der 44-Jährige ohne Anstellung. In seinem ersten Jahr in Leverkusen hatte Seoane die Werkself mit erfrischendem Offensivfußball und 80 erzielten Toren auf Platz 3 geführt. Das machte auch in Gladbach Eindruck.

Virkus erklärt, warum der Coach mit seinem Fußballansatz nach Gladbach passe. "Wir sind überzeugt, dass der Weg, den wir vor einem Jahr eingeschlagen haben, der richtige ist. Borussia soll für einen technisch guten Fußball, für Spielstärke, für gute Fußballer stehen. Und Seoane passt zu diesem Weg. Sein Fußball ist strukturiert, organisiert, aber auch variabel", erläutert Borussias Sportchef und führt aus, was er für die Zukunft erwartet - und worin er Verbesserungspotenzial sieht: "Wir haben zum Beispiel eine Stärke im Umschaltspiel, das wollen wir erhalten. Wir müssen an der Kompaktheit und der defensiven Stabilität arbeiten. Das war in der vergangenen Saison ein Problem, und da erhoffen wir uns unter Seoane die notwendigen Fortschritte."

"Über interne Gesprächsinhalte spreche ich nicht"

Wie die Entwicklung bei der Borussia in den vergangenen Tagen zeigt, erbrachte die interne Generalanalyse nach Saisonschluss eine ganze Reihe an Ergebnissen. Die Trennung von Trainer Farke gehörte auch dazu. Virkus betont im Interview noch einmal, dass die Analyse "ergebnisoffen" gewesen sei und es auch "kein Zerwürfnis mit dem Trainer" gegeben habe.

Warum es am Ende nicht weiterging? "Über interne Gesprächsinhalte spreche ich nicht, das sollte immer hinter verschlossenen Türen bleiben. Aus meiner Sicht haben wir uns am Ende vernünftig verständigt und gemeinsam gesagt: Lass uns etwas Neues machen", sagt Virkus und kündigt an, den Fokus nun auf die Zukunft legen zu wollen: "Und jetzt schauen wir nach vorne, nicht mehr nach hinten." Jan Lustig

Das gesamte Virkus-Interview lesen Sie in der Printausgabe des kicker vom Donnerstag (hier auch als eMagazine abrufbar). Borussias Geschäftsführer Sport erklärt darin, was hinter den personellen und strukturellen Umbaumaßnahmen im Klub steckt, welche Position noch neu besetzt wird und wie es unter anderem in der Personalie Manu Koné aussieht.