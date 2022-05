Virkus kontert Ginter: "Das macht man nicht"

Am Donnerstag reagierte Sportdirektor Roland Virkus auf die Aussagen von Matthias Ginter, der den Umgang des Vereins mit ihm kritisiert hatte. Ob der Nationalspieler gegen die TSG Hoffenheim noch einmal für Gladbach auflaufen wird, ließ Trainer Adi Hütter offen.

Im Fan-Podcast "MitGeredet" hatte Ginter erklärt, wie es zum Bruch mit Borussia Mönchengladbach gekommen ist. Er berichtete unter anderem von Verkaufsplänen und einem "Alibi-Angebot". Auf der Pressekonferenz am Donnerstag nahm Sportdirektor Roland Virkus Stellung zur Angelegenheit und machte aus seiner Enttäuschung über das Verhalten des Nationalspielers keinen Hehl. "Ich habe gelernt im Leben, niemals schlecht über andere Menschen und niemals schlecht über den alten Arbeitgeber zu sprechen. Das macht man nicht. Und das habe ich Matze auch klar so gesagt", erklärte Virkus am Donnerstag. Ginter bezog sich bei seinen Aussagen auf die Zeit, als noch Max Eberl auf dem Managerstuhl saß. Erst Mitte Februar übernahm Virkus. Zu diesem Zeitpunkt stand schon lange fest, dass sich die Wege von Ginter und Gladbach am Saisonende trennen werden.

Der Verteidiger wechselt im Sommer nach fünf Jahren im Borussia-Park ablösefrei zum SC Freiburg. Ob Ginter am Samstag gegen die TSG Hoffenheim noch mal eingesetzt wird, ist offen. "Über die Aufstellung rede ich nicht gerne. Auch nicht vor dem letzten Spieltag", sagte Hütter auf der Pressekonferenz. Näher eingehen auf Ginters Aussagen wollte der Trainer nicht. Ginter habe "unter dem Strich fünf tolle Jahre hier gehabt" und hätte sich "im Winter entschieden, diesen tollen Verein zu verlassen." Jetzt, so Hütter weiter, "geht er nach Freiburg. Punkt. Aus."

Es liegt auf der Hand: Unter normalen Umständen steht Ginter gegen Hoffenheim nicht in der Startelf. Schon in den vergangenen Pflichtspielen saß er nur auf der Bank. Allerdings schränken die personellen Ausfälle die Auswahlmöglichkeiten für die Besetzung der Dreierkette ein. Nico Elvedi fällt wegen einer Rotsperre aus. Tony Jantschke wurde am Knie operiert. Und Eigengewächs Jordan Beyer, seit Wochen fester Bestandteil der Abwehrreihe, musste beim 1:1 in Frankfurt mit Muskelproblemen vorzeitig vom Platz. Hinter ihm steht ein Fragezeichen. "Hoffnung haben wir bei Jordan noch. Ob es sich ausgeht, werden wir sehen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit", sagte Hütter. Kann Beyer spielen, wird er zusammen mit Marvin Friedrich und Ramy Bensebaini die Dreierkette bilden.