Virkus hofft in Gladbach auf eine Signalwirkung

Mit den Vertragsverlängerungen von Alassane Plea und Jonas Hofmann haben die Borussen zwei Ausrufezeichen gesetzt. Sportdirektor Roland Virkus will jetzt die nächsten Leistungsträger von einem langfristigen Verbleib überzeugen.

Er will noch weitere Leistungsträger von einem Verbleib überzeugen: Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus. imago images

Nach den erfolgreichen Abschlüssen mit Plea und Hofmann, die beide bis Sommer 2025 (inklusive Option für eine weitere Spielzeit) verlängert haben, ist die Arbeit des Sportdirektors längst noch nicht getan. Weitere Personalentscheidungen stehen an, vor allem aus dem Kreis der Profis, deren Vertrag im nächsten Sommer endet.

Dazu zählen unter anderem Yann Sommer, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini, mit denen sich Virkus seit Längerem in einem intensiven Austausch befindet. Ob demnächst Sommer und Thuram oder sogar Bensebaini, der seit geraumer Zeit eigentlich als Wechselkandidat gilt, dem Beispiel der Kollegen folgen und sich länger an die Borussia binden? Virkus erhofft sich durch die Vertragsverlängerungen von Plea und Hofmann eine gewisse Signalwirkung.

"Es freut uns, dass die Jungs den Weg, den wir ihnen in den Gesprächen aufgezeigt haben, mitgehen wollen. Das kann uns natürlich helfen in den Personalien, die noch offen sind, gar keine Frage", sagte der Manager am Dienstag.

Eine Prognose, wann weitere Fakten geschaffen werden, vermochte Virkus nicht abzugeben. "Ich bin kein Hellseher, wann es da die nächsten Entscheidungen geben wird", sagte der 55-Jährige und bestätigte noch einmal: "Wir sind in guten Gesprächen. Wir wissen, was die Spieler wollen - und die Spieler wissen, was wir wollen. Und wenn es etwas zu verkünden gibt, dann tun wir das. Schauen wir mal."

Virkus: "Natürlich beobachten wir den Markt"

Parallel zu den Verhandlungen im eigenen Kader schaut sich die Borussia auch noch weiter auf dem Transfermarkt um. Verstärkungen, zum Beispiel in der Offensive nach dem Abschied von Breel Embolo (AS Monaco), sind ins Auge gefasst.

"Natürlich schauen wir und beobachten den Markt. Man sollte jetzt aber nicht ungeduldig werden, denn in Hektik trifft man keine guten Entscheidungen. Wir wollen gute Lösungen finden unter Berücksichtigung unserer Möglichkeiten", erklärte Virkus.