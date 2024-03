Virkus frustriert wegen "dummer Fehler" im Derby

Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln wollte Borussia Mönchengladbach Schwung holen für das Pokal-Highlight in Saarbrücken am Dienstag. Aber erneut gelang kein Erfolg gegen ein Kellerkind der Liga.

Gladbachs Manager Roland Virkus legte nach dem Derby-Remis den Finger in die Wunde. IMAGO/fohlenfoto

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die aktuelle Bundesliga-Saison: Borussia gelang kein einziger Sieg gegen die Kellerkinder der Liga. Die Gladbacher holten nur fünf von 18 möglichen Punkten in den Duellen mit dem 1. FC Köln, Mainz 05 und Darmstadt 98.

Eine grundsätzliche Schwäche also, als Favorit gefordert zu sein? Die müssten die Borussen am Dienstagabend dringend ablegen, wenn das Pokal-Highlight in Saarbrücken ansteht. Mit dem Bundesligisten als klarem Favoriten.

Zu besichtigen war gegen den alten Rivalen aus der Domstadt jedenfalls auch, wie anfällig Borussias Defensive in der laufenden Saison ist. Im Hinspiel (1:3) gab es drei Gegentore, diesmal wieder; nur selten kommen die Kölner so zum Zuge wie gegen Mönchengladbach. "Es war zwar zu sehen, dass wir fußballerisch die bessere Mannschaft sind", so Manager Roland Virkus, "aber wir machen immer wieder dumme Fehler, die zu Gegentoren führen. Die musst du unbedingt abstellen, wenn du solche Spiele gewinnen willst."

Nicolas sieht beim ersten Gegentor nicht gut aus

Einen gebrauchten Tag hatte zum Beispiel auch Keeper Moritz Nicolas erwischt, der bisher eine sehr starke Saison spielt als Vertreter des an der Schulter operierten Jonas Omlin. Beim ersten Gegentreffer allerdings ging vieles schief: Zunächst kam Luca Netz nicht richtig in den Zweikampf mit Faride Alidou und konnte den Schuss nicht blocken; der flutschte dann aus ganz spitzem Winkel gegen den Oberschenkel von Nicolas und von da aus ins Netz. Ein Tor, das niemals fallen darf.

Positiv zu sehen ist allerdings, dass sich Borussia im Derby ein klares Chancenplus erarbeitete, sich von Rückschlägen auch nicht zurückwerfen ließ, letztlich dann aber auch den Vorsprung nicht über die Zeit brachte. Denn zunächst erwies sich Robin Hack als Super-Joker, der Angreifer, dem schon gegen den VfB Stuttgart ein Doppelpack gelungen war. Doch auch das reichte nicht.

Grandios, wie Hack als Einwechselspieler sofort auf Touren kam, per Kopf das 2:2 und mit sehenswertem Volleyschuss nur zwei Minuten später sogar das 3:2 erzielte. Ein Derbyheld hätte er damit werden können, doch diesen Vorsprung brachten die Gastgeber nicht über die Zeit.

Hack betreibt massiv Eigenwerbung - Wöber angeschlagen

Ist Hack deshalb also nur ein halber Derbyheld? "Das ist für mich jetzt schwer zu bewerten", sagte der Doppel-Torschütze. "Ich habe gerade zwei Tore gemacht mit zwei Kontakten, deswegen bin ich etwas euphorisch."

Gut möglich, dass der Offensivmann sich mit seinem spektakulären Auftritt einen Platz in der Startelf für Dienstag gesichert hat, doch offensiv wie defensiv besitzt Trainer Gerardo Seoane für Dienstag einige Optionen.

Offen ist zum Beispiel noch, ob dann auch Ko Itakura wieder zur Startelf gehören wird, der gegen Köln ebenfalls eingewechselt wurde. Denn Maximilian Wöber musste in der zweiten Halbzeit angeschlagen vom Platz, offenbar wegen muskulärer Probleme. Ob der Österreicher in Saarbrücken schon wieder einsatzfähig ist, stand am Sonntag noch nicht fest.

Also: Ein Derbysieg hätte mächtig Schwung für Saarbrücken gebracht; so hat Borussia eine spektakuläre Partie zumindest nicht verloren und den Rivalen aus der Domstadt auf Distanz gehalten. Immerhin gehen die Fohlen mit einem Vorsprung von neun Punkten auf den Relegationsplatz in die Schlussphase der Saison.

Das 500. Remis in der Bundesliga ist Rekord

Und gleichzeitig hat Borussia mit dem 3:3 gegen Köln eine bemerkenswerte Marke erreicht: Es war das 500. Unentschieden in der Gladbacher Bundesliga-Geschichte - kein anderer Klub kommt auf so viele Remis.