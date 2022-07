Virkus: Darum wird Itakura wichtig

Am Montag absolvierte Ko Itakura die erste Platzeinheit mit den neuen Kollegen und sprach anschließend über seine ersten Eindrücke. Ein möglicher Mittelfeldpartner des Japaners fehlte beim Training.

Die Berglandschaft rund um den Tegernsee hat es Ko Itakura angetan. So etwas findet man in Mönchengladbach eben nicht, "aber diese Berge hier sind schon faszinierend. Ich hatte in Deutschland bisher keine gesehen", erklärte ein sichtlich beeindruckter Itakura nach dem Training. Vielleicht gönnt Trainer Daniel Farke den Spielern ja in den nächsten Tagen mal einen freien Nachmittag, damit der 25-Jährige die Gegend etwas besser erkunden kann. Doch fürs Erste wartet weiter harte Arbeit auf Itakura und Kollegen. Nach der Platzeinheit am Vormittag schickte Farke die Mannschaft am Nachmittag in eine Sporthalle - Athletik stand auf dem Programm.

Auch Itakura will sich optimal vorbereiten auf den Bundesligastart. Und sich bei der Borussia einen Platz in der ersten Elf erkämpfen. "Ich kann beide Positionen spielen, auf der Sechs und in der Innenverteidigung. Wo ich auflaufe, muss der Trainer entscheiden. Wichtig ist, dass ich dem Team helfen kann", sagte Itakura und berichtete von seinen ersten Eindrücken: "Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um alle Jungs richtig kennenzulernen. Aber ich spüre schon, dass das eine gute Truppe ist."

Die mit Itakura im defensiven Mittelfeld noch besser werden soll. "Wir brauchen Stabilität, und für die Struktur ist die Sechserposition ganz wichtig, da kann uns Ko sehr helfen", sagte Sportdirektor Roland Virkus am Montag und erläuterte: "Wenn du eine Ballbesitzmannschaft bist, willst du auch den Ball haben. Und Ko ist ein Spieler, der dir diesen Ballbesitz sehr häufig sichert."

Spannend wird, wie die Mischung in Borussias Mittelfeld letztendlich aussehen wird. Auch Kouadio "Manu" Koné gehört zu den Stammplatzkandidaten, doch der Franzose muss wegen einer Prellung zunächst zuschauen. Ebenso fehlte am Montag Offensivmann Jacob Italiano, der sich eine leichte Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat.