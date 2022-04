Virkus beeindruckt: "Doucouré ist heiß"

Nächstes Comeback für Mamadou Doucouré: Der seit Jahren von Verletzungen geplagte Verteidiger soll am Samstag für Borussias U 23 auflaufen.

Während Borussias Profis sich am Samstag bei der SpVgg Greuther Fürth die drei Punkte schnappen wollen, wird es für Doucouré morgen drei Spielklassen tiefer ernst. Der Franzose verstärkt die Gladbacher U 23 im Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga West. Eine Begegnung mit besonderer Bedeutung für Doucouré: Es wird sein Comeback. Oder treffender: Sein nächstes Comeback.

Seit dem Wechsel von Paris St. Germain nach Gladbach im Sommer 2016 verhinderten zahlreiche Verletzungen Doucourés Durchbruch in der Bundesliga. Schwere Muskelbündelrisse, in der jüngeren Vergangenheit ein Achillessehnenriss und zuletzt wieder Muskelprobleme bremsten den Verteidiger aus. Nun ist Doucouré wieder einsatzfähig. "Wir freuen uns über seine Rückkehr. Er soll jetzt in der U 23 Spielpraxis sammeln. Ich wünsche ihm und auch dem Klub, dass er nochmal in die Form kommt, in der er schon mal war", sagt Sportdirektor Roland Virkus.

Die harte Arbeit des 23-Jährigen während der Reha-Zeit wird mit der Rückkehr auf den Platz belohnt. "Der Junge ist heiß. Wir müssen ihn manchmal bremsen", lobt Virkus die hohe Eigenmotivation bei Borussias größtem Pechvogel der vergangenen Jahre. Cheftrainer Adi Hütter drückt dem Linksfuß die Daumen: "Er ist ein absolut positiver Junge, der eine Riesenqualität hat und diese gerne zeigen möchte. Leider wird er dabei immer wieder zurückgeworfen. Ich hoffe, dass er jetzt endlich verletzungsfrei bleibt. Er hat große Klasse."

Im Heimspiel gegen Mainz 05 (1:1) am vergangenen Sonntag saß Doucouré auf der Borussen-Bank. Über die U 23 soll ihn der Weg zurück in die Bundesliga führen. Im Oberhaus kam Doucouré bislang zu zwei kurzen Einsätzen. Beide in der Bundesligasaison 2019/20.