Vipers Kristiansand rüsten im Tor auf

Nachdem die Insolvenz in dieser Saison kurzfristig abgewendet wurde, schlägt Champions-League-Sieger Vipers Kristiansand auf dem Transfermarkt für die kommende Saison zu.

Die Vipers Kristiansand haben sich für die kommende Spielzeit im Tor mit Silje Solberg-Østhassel verstärkt. Die norwegische Nationaltorhüterin kommt vom ungarischen Spitzenklub Györi Audi ETO und hat einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet.

"Nach zehn Jahren im Ausland ist dies für mich und meine Familie der perfekte Zeitpunkt, um nach Hause zu kommen. Außerdem wetten die Vipers Kristiansand hart und haben drei Jahre in Folge die Champions League gewonnen, so dass dies keineswegs eine Verschlechterung ist. Ganz im Gegenteil, es ist ein einzigartiges Gefühl, in der eigenen Heimat um die größten Titel kämpfen zu können", so Silje Solberg-Østhassel in einer Vereinsmitteilung.

Duo aus Norwegens Nationalteam

Wie im Nationalteam soll sie ein Gespann mit Katrine Lunde bilden. "Ich denke, wir arbeiten in der Nationalmannschaft unglaublich gut zusammen, und ich freue mich darauf, auch mit Katrine jeden Tag arbeiten zu können. Sie ist eine Spielerin, die von allen Schützinnen und Schützen weltweit gefürchtet wird, und ich weiß, dass ich viel von ihr lernen kann. Hoffentlich werden wir uns gegenseitig gut ergänzen", so die Torhüterin.

Die 33-jährige Torhüterin hat in den Vereinen Jar und Helt IF gespielt, ehe sie dann bei Stabaek IF in der höchsten Liga Norwegens debütierte. 2014 folgte der Sprung ins Ausland, spielte je zwei Jahre für TTH Holstebro, Issy Paris (2016-18) und Siofok KC, ehe sie 2020 nach Györ ging. Mit dem Nationalteam gewann sie viermal die Handball-EM und zweimal die Handball-WM. Hinzu kommen Silbermedaillen bei zwei Weltmeisterschaften und einer Europameisterschaft und Bronze bei Olympia in Tokio.