Violette Enttäuschung: "Sie haben uns überrollt"

Austria-Trainer Michael Wimmer hadert nach der 0:3-Derbyniederlage gegen Rapid mit der verschlafenen ersten Hälfte und einem "gebrauchten Tag".

Das 342. große Wiener Derby hatte zwei völlig unterschiedliche Hälften und einen am Ende klaren Sieger. Während die Rapidler ihren fast acht Jahre lang herbeigesehnten ersten Triumph über den Erzrivalen im Allianz-Stadion feierten, schlenderten die Austrianer mit hängenden Köpfen vom Platz. Verloren hatten es die Violetten praktisch bereits vor dem Pausenpfiff, mit 0:3 aus ihrer Sicht ging es in die Kabinen.

"Wir sind in der ersten Hälfte nicht ins Spiel reingekommen beziehungsweise gar nicht im Spiel gewesen", musste FAK-Trainer Michael Wimmer nach der Partie anerkennen. "Wir waren nicht in den Zweikämpfen, sind nicht kompakt gewesen. Das, was wir uns vorgenommen haben, war nicht vorhanden. Sie haben uns da überrollt."

Wimmers Entschuldigung an die Fans

Ein Doppelschlag von Matthias Seidl (18.) und Guido Burgstaller (20.) sowie ein weiteres Tor von Man of the Match Marco Grüll (40.; kicker-Note 2,0) hatten für klare Verhältnisse gesorgt, noch ehe die Austria wusste, was Sache war. "Wir waren verdient mit 0:3 zur Pause in Rückstand", sagte Wimmer. "Für die erste Hälfte können wir uns auch bei den Fans entschuldigen. Das waren nicht wir."

Ein ganz anders Gesicht zeigten die "Veilchen" nach Wiederanpfiff. "Da sind wir so aufgetreten, wie ich meine Mannschaft eigentlich kenne", erklärte Wimmer und trauerte den - durchaus vorhandenen - vergebenen Chancen nach. "Wir müssten da eigentlich relativ zügig den Anschlusstreffer machen. Wer weiß, was dann passiert."

Eine Mischung aus Pech und Unvermögen vor dem Tor verhinderte jedoch einen Treffer in Violett. "Ich glaub', wir hätten heute noch ein bisschen länger spielen können und hätten auch kein Tor gemacht", urteilte Wimmer und sprach den vielsagenden Schlusssatz aus Favoritner Sicht: "Am Ende war es ein gebrauchter Tag."

