Viola Leuchter vor Olympia-Debüt: "Es ist etwas Riesengroßes"

Deutschlands Kader für die Olympischen Spiele 2024 in Paris steht. Mit dabei ist auch das junge, aufstrebende Talent Viola Leuchter. Die 20-jährige Rückraumspielerin erfüllt sich mit der Olympiateilnahme einen großen Traum.

Viola Leuchter ist das "Kücken" im deutschen Team. Mit gerade einmal 20 Jahren ist die Rückraumspielerin die jüngste Spielerin im Team von Markus Gaugisch. Dabei war Leuchtes Einsatz bei Olympia lange mit einem Fragezeichen versehen, da sie sich bei der Handball-WM Ende letzten Jahres eine schwere Knieverletzung, zugezogen hatte.

Doch Leuchter ist rechtzeitig fit geworden und freut sich auf das Abendteuer Olympia. "Die Vorfreude ist groß", erzählte die 21-Jährige und fuhr mit Blick auf ihre Verletzungszeit fort: "Ich hätte im Laufe des Jahres auch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt schon wieder dafür fit sein kann. Ich bin happy, dass das mit meinem Knie hält, und, dass sich die Arbeit in der Reha ausgezahlt hat."

"Es ist etwas Riesengroßes"

Viola Leuchter befindet sich mit der deutschen Mannschaft wenige Wochen vor dem Olympia-Start in der heißen Phase der Vorbereitung. Anspannung sei laut Leuchter aber noch nicht im Team zu spüren. "Es ist einfach eine krasse Vorfreude zu spüren, wo Olympia immer näher kommt", so Leuchter, die - wie das ganze Team - auch der Einkleidung für das Team Deutschland entgegenfiebert. "Es ist etwas Riesengroßes, was man erst noch kennenlernen muss", sagte das Rückraumtalent.

Bevor das Team nach Paris fährt, stehen noch drei Testspiele für das Team von Bundestrainer Gaugisch an. Am 13. Juli bestreitet Deutschland das erste von zwei Spielen gegen Brasilien. Am 19. und 21. Juli folgt dann in Stuttgart das erneute Duell gegen Brasilien und ein weiterer Test gegen Ungarn.

Diese Tests seien "extrem wichtig". Die Partien sollen als Maßstab dienen "um zu wissen, wo wir stehen, und was wir aus der Vorbereitung noch mitnehmen müssen oder schon mitnehmen können", so die Nationalspielerin weiter. Vier Tage nach der Generalprobe starten die deutschen Handballerinnen dann am 25. Juli gegen Asienmeister Südkorea in das Olympische Handballturnier.

Der Medaillentraum lebt

Das deutsche Team reist dabei mit großen Ambitionen in die französische Hauptstadt. "Es ist super, dass wir die Qualifikation geschafft haben, es ist toll, dass wir dabei sind, aber man fährt natürlich nirgendwo hin, um einfach nur zu spielen. Man will auch das Bestmögliche rausholen. Wenn dabei eine Medaille herauskommt, sind wir natürlich mehr als zufrieden", sagte Leuchter zu den Zielen der deutschen Mannschaft.

Für die junge Spielerin sei es ein "großes Privileg und eine große Ehre" schon im Alter von 20 Jahren Erfahrungen bei Olympia sammeln zu dürfen. "Sie prägen nicht nur sportlich, sondern auch persönlich. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich schon dabei sein darf", so Leuchter.

Das Olympia-Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft