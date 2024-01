Vinicius Junior will sich bessern: "Ich rede zu viel"

Er schoss drei Tore im Clasico, doch redete anschließend lieber darüber, wie er wahrgenommen wird - und werden will. Vinicius Junior übt sich in Selbstkritik.

Zu den vielzitierten Fußballspielern, die man womöglich nur lieben oder hassen kann, zählt gegenwärtig Vinicius Junior. Real Madrids 23 Jahre alter Außenstürmer weiß sein Publikum mit unvorhersehbaren Kabinettstückchen zu verzücken, oft übertreibt er es dabei aber, geht zu leicht zu Boden, lässt sich nur zu gerne provozieren und auf vermeidbare Rangeleien ein.

Der brasilianische Linksaußen musste in der jüngeren Vergangenheit unsägliche rassistische Anfeindungen über sich ergehen lassen, trug zu einer ablehnenden Haltung ihm gegenüber ganz ungeachtet seiner Hautfarbe durch angesprochene Mätzchen aber auch selbst bei. Er weiß das.

Ausgerechnet nach Reals 4:1-Sieg gegen den FC Barcelona im Finale der spanischen Supercopa, den er den Königlichen durch einen Dreierpack schier im Alleingang besorgt hatte, präsentierte sich im Presseraum ein ungewohnt nachdenklicher und reflektierter Vinicius Junior. Der Matchwinner nahm sich selbst in die Pflicht.

Die königliche Nummer sieben gestand trotz des großen Sieges traurig zu sein, "dass alle gegen mich kämpfen wollen"; dass "die Medien ständig schreiben, dass Vinicius dies und das getan hat". Der Rechtsfuß fügte in seinem Monolog aber gleich an, dass das auch an ihm liegt.

"Natürlich bin ich kein Heiliger", lächelte Vinicius, "manchmal rede ich zu viel, manchmal dribble ich auf eine Weise, die nicht nötig ist". Mit diesen Verhaltensmustern will er künftig zunehmend brechen. "Ich versuche mein Bestes, ruhig zu bleiben und mich auf das Spiel zu konzentrieren. Damit bin ich auch meinen Mitspielern die größte Hilfe."

Beherrscht sich Vinicius bei Atletico?

Noch der erst kurz zuvor abgepfiffene Clasico bewies zwar, dass dieses Vorhaben für den Brasilianer durchaus eine Herausforderung wird. Doch er ist gewillt sich zu "bessern und ein Vorbild für die Kinder zu sein, die mir zuschauen". Was naturgemäß einige sind, wenn man bei Real Madrid die Nummer sieben trägt und drei Tore gegen Barça schießt.

Wie gut Vinicius Junior die gelobte Besserung in die Tat umsetzen kann, wird sich schon am Donnerstagabend bei Atletico Madrid zeigen (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Real in der Copa del Rey das nächste Stadtduell bestreitet. In dessen Vorfeld griff sein Trainer Carlo Ancelotti am Mittwoch die Aussagen des 23-Jährigen auf und verteilte ein besonderes Lob: "Was er gesagt hat, hat mir besser gefallen als seine drei Tore."