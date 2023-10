Vinicius Junior macht rassistische Beleidigung durch Kind öffentlich

Vinicius Junior ist bei Real Madrids Auswärtsspiel beim FC Sevilla erneut das Ziel rassistischer Beleidigungen geworden. Diesmal war offenbar sogar ein Kind unter den Tätern.

Erneut ist ein La-Liga-Spiel von offenbar gleich mehreren rassistischen Vorfällen überschattet worden, und erneut scheint Vinicius Junior die Zielscheibe gewesen zu sein. Noch am Samstagabend teilte der FC Sevilla mit, dass ein Anhänger beim 1:1-Unentschieden gegen Real Madrid wegen eines "fremdenfeindlichen und rassistischen Verhaltens" des Stadions verwiesen und an die Behörden übergeben worden sei. "Die Person wird außerdem den strengen internen Disziplinarverfahren des Vereins unterworfen und ihre Mitgliedschaft wird widerrufen."

Am Tag danach bedankte sich Vinicius Junior für dieses schnelle Handeln - und machte noch einen weiteren Rassismus-Fall bei dem Abendspiel öffentlich. Demnach sei ihm ein Video gezeigt worden, in dem sich ein Kind rassistisch verhalte. "Es tut mir sehr leid, dass es niemanden gab, der es aufklären konnte", schreibt der brasilianische Nationalspieler. "Ich investiere - und zwar sehr viel - in die Bildung in Brasilien, um Bürger zu erziehen, die eine andere Einstellung als diese haben."

Vinicius Junior denkt auch an die WM 2023

Gleichzeitig appellierte Vinicius Junior an die spanischen Behörden, rassistisches Verhalten in Stadien auch strafrechtlich zu ahnden. "Das wäre ein guter erster Schritt zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2030. Ich stehe bereit, um zu helfen", so der 23-Jährige. Die WM 2030 findet - nach ihrer Eröffnung in Uruguay, Paraguay und Argentinien - in Spanien, Portugal und Marokko statt. "Entschuldigen Sie, wenn ich mich wiederhole, aber dies ist der 19. isolierte Vorfall. Und es werden immer mehr ..."

Der FC Sevilla betonte, Rassismus jeglicher Art zu verurteilen, und kündigte an, "eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Ein solches Verhalten hat beim FC Sevilla nichts zu suchen."

Daniel Carvajal hatte Real bei den Andalusiern mit seinem Treffer zum 1:1 noch einen Punkt gerettet. Kurz zuvor waren die Königlichen durch ein Eigentor von David Alaba in Rückstand geraten.