Vingegaard verliert zwei wichtige Helfer: Roglic und Kruijswijk müssen aufgeben

Bitterer Sonntag für das Team Jumbo-Visma um den Gesamtführenden Jonas Vingegaard: Mit Primoz Roglic und Steven Kruijswijk müssen zwei ganz wichtige Helfer die Tour de France aufgeben.

Zunächst teilte das Team Jumbo-Visma am Sonntag vor dem Start mit, dass Primoz Roglic nicht zur 15. Etappe von Rodez nach Carcassonne antreten werde und das Rennen aufgeben muss. Damit beendete der Slowene die Frankreich-Rundfahrt wie schon im Vorjahr wegen der Folgen eines Sturzes vorzeitig.

Roglic war auf der fünften Etappe gestürzt und hatte sich die Schulter ausgekugelt. Der 32-Jährige renkte sich die Schulter selbst wieder ein und setzte das Rennen fort. Die Hoffnung auf den ersten Gesamtsieg bei der Tour waren durch den Zeitverlust jedoch dahin.

Roglic spannte sich als Helfer von Spitzenreiter Vingegaard ein, war mit seinen Kräften aber nun offenbar am Ende. Schon am Samstag wurde der dreimalige Vuelta-Sieger auf dem Weg nach Mende vom Feld abgehängt und verlor rund zwölf Minuten auf die Favoriten. "Ich bin Stolz meinen Beitrag für das Team geleistet zu haben und glaube fest daran, dass wir das Gelbe und Grüne Trikot holen können", wurde Roglic von seinem Team zitiert. Womöglich peilt er auch die Teilnahme bei der Vuelta an, die bereits am 19. August beginnt. Die Spanien-Rundfahrt gewann er zuletzt drei Mal in Folge.

Sturz im Peloton: Kruijswijk muss aufgeben, Glück für Benoot und Vingegaard

Während der 15. Etappe erwischte es dann Steven Kruijswijk. Der Niederländer blieb nach einem Sturz im Hauptfeld liegen und musste wenig später per Krankenwagen abtransportiert werden. Offensichtlich hatte Kruijswijk Schmerzen an der rechten Schulter sowie am rechten Handgelenk.

Eine große Schwächung für Vingegaard bei den anstehenden Pyrenäen-Etappen. Denn zusammen mit Sepp Kuss gehört Kruijswijk zu den letzten Helfern des Dänen im Hochgebirge. Kruijswijk verfügt über herausragende Kletterfähigkeiten und stand im Jahr 2019 als Dritter auch schon auf dem Podium in Paris. 2016 trug er mehrere Tage das Rosa Trikot als Gesamtführender beim Giro d'Italia und hatte den Sieg schon vor Augen. Doch ein Sturz machte alle Hoffnungen des 35-Jährigen zunichte.

Nur wenige Kilometer später kam dann auch Vingegaard zu Sturz. Doch der Däne hatte Glück im Unglück und konnte das Rennen ebenso fortsetzen wie Tiesj Benoot, der ebenfalls in den Crahs verwickelt gewesen war.

