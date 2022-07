Vingegaard verliert Helfer: Roglic gibt auf

Jonas Vingegaard muss bei der Tour de France die Verteidigung seines Gelben Trikots ohne seinen prominentesten Helfer Primoz Roglic fortsetzen.

Gibt entkräftet auf: Primoz Roglic. POOL/AFP via Getty Images

Wie das Team Jumbo-Visma am Sonntag mitteilte, wird Primoz Roglic nicht zur 15. Etappe von Rodez nach Carcassonne antreten und das Rennen aufgeben. Damit beendete der Slowene die Frankreich-Rundfahrt wie schon im Vorjahr wegen der Folgen eines Sturzes vorzeitig.

Roglic war auf der fünften Etappe gestürzt und hatte sich die Schulter ausgekugelt. Der 32-Jährige renkte sich die Schulter selbst wieder ein und setzte das Rennen fort. Die Hoffnung auf den ersten Gesamtsieg bei der Tour waren durch den Zeitverlust jedoch dahin.

Roglic spannte sich als Helfer von Spitzenreiter Vingegaard ein, war mit seinen Kräften aber nun offenbar am Ende. Schon am Samstag wurde der dreimalige Vuelta-Sieger auf dem Weg nach Mende vom Feld abgehängt und verlor rund zwölf Minuten auf die Favoriten.

"Ich bin Stolz meinen Beitrag für das Team geleistet zu haben und glaube fest daran, dass wir das Gelbe und Grüne Trikot holen können", wurde Roglic von seinem Team zitiert.

Womöglich peilt er auch die Teilnahme bei der Vuelta an, die bereits am 19. August beginnt. Die Spanien-Rundfahrt gewann er zuletzt drei Mal in Folge.

