Vingegaard überrascht mit seinem Helm - Ayuso schlägt Ganna knapp

Auf der 1. Etappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico schnappte sich Juan Ayuso den Tagessieg im kurzen Zeitfahren zum Auftakt. Filippo Ganna wurde um eine Sekunde geschlagen, Jonas Vingegaard kassierte mit futuristischem Helm einen kleinen Rückstand.

Schon vor dem mit Spannung erwarteten Zeitfahren über zehn Kilometer gehörte die Aufmerksamkeit dem Topteam Visma-Lease a Bike rund um Tour-Sieger Jonas Vingegaard. Die Equipe hatte einen neuen aerodynamisch-optimierten Helm am Start.

"Man kann schon am Aussehen sehen, dass es eine ganz neue Art ist, über einen Aerohelm nachzudenken. Wir glauben, dass wir eine große Verbesserung gefunden haben", sagte der ehemlige deutsche Profi Paul Martens, der bei Visma-Lease A Bike angestellt ist, über die neue Kopfbedeckung. Einen Schönheitspreis wird das Team damit allerdings vorerst nicht gewinnen.

Auch auf der Strecke blieben Wunder erstmal aus. Vingegaard, der bei seinem ersten echten Kräftemessen in dieser Saison gleich auf die Gesamtwertung fahren soll, kam nach zehn Kilometern als Neunter ins Ziel und war damit bester Fahrer seines Teams.

Am Ende hatte der Däne 22 Sekunden Rückstand. Zunächst hatten alle Topfavorit und Spezialist Filippo Ganna (Ineos) als Tagessieger auf dem Zettel, doch Juan Ayuso (UAE Emirates) blieb mit seiner Zeit von 11:24 Minuten auch nach der Zieldurchfahrt des Italieners mit dem Hauch einer Sekunde in Front.

Kämna: "Wir sind mit drei Kapitänen hier"

Aus deutscher Sicht bot Lennard Kämna eine ansprechende Leistung. Mit 26 Sekunden Rückstand kam er auf Platz 14 ins Ziel und bleibt damit in Schlagdistanz auf die Topfahrer. "Es war ein kurzes, aber hartes Zeitfahren. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir sind mit drei Kapitänen hier und werden versuchen, am Ende auf dem Podium zu stehen", sagte Kämna.

Neben dem Deutschen, der in diesem Jahr beim Giro d'Italia auf die Gesamtwertung fahren will, sind der Kolumbianer Dani Martinez und der Australier Jai Hindley bei Bora in der Leader-Rolle.

Das zweite Teilstück führt das Fahrerfeld am Dienstag über 198 Kilometer von Camaiore nach Follonica, dort wird mit einem Massensprint gerechnet.

Die Fernfahrt Tirreno-Adriatico im Überblick:

1. Etappe: Lido di Camaiore - Viareggio - Lido di Camaiore Tudor (10 km, Zeitfahren)

2. Etappe: Camaiore - Follonica (199 km, 1200 Höhenmeter)

3. Etappe: Volterra - Gualdo Tadino (225 km, 2100 Höhenmeter)

4. Etappe: Arrone - Giulianova (207 km, 2600 Höhenmeter)

5. Etappe: Torricella Sicura - Valle Castellana 144 km, 2800 Höhenmeter)

6. Etappe: Sassoferrato - Cagli (Monte Petrano) 180 km, 3100 Höhenmeter)

7. Etappe: San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (154 km, 1000 Höhenmeter)

1. Etappe/Einzelzeitfahren Camaiore - Camaiore (10 km):

1. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 11:24 Min.; 2. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers + 1 Sek.; 3. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek + 12; 4. Ethan Vernon (Großbritannien) - Israel-Premier Tech + 13; 5. Josef Cerny (Tschechien) - Soudal Quick-Step + 14; 6. Soren Waerenskjold (Norwegen) - Uno-X Mobility + 15; 7. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 17; 8. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 18; 9. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Team Visma + 22; 10. Romain Gregoire (Frankreich) - Groupama-FDJ