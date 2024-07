Vingegaard pariert Attacken und schlägt Pogacar im Sprint

Auf der 11. Etappe der Tour de France Evaux-les-Bains nach Le Lioran parierte Jonas Vingegaard nicht nur eine Attacke von Tadej Pogacar, sondern gewann obendrein sogar den Sprint gegen den Slowenen. Damit dürfte es keine Zweifel an seiner Form mehr geben.

Jonas Vingegaard hat die anspruchsvolle Kletteretappe im Zentralmassiv mit über 4000 Höhenmetern gewonnen. Der Däne setzte sich am Mittwoch auf der 11. Etappe nach 211 Kilometern zwischen Évaux-les-Bains und der Skistation in Le Lioran vor dem Slowenen Tadej Pogacar durch.

Knapp 32 Kilometer vor dem Ziel war es auf dem anspruchsvollen Terrain soweit. Pogacar setzte seine Attacke kurz vor der Bergkuppe. Vingegaard, Primoz Roglic und Remco Evenepoel nahmen die Verfolgung auf, konnten den Slowenen in der folgenden engen Abfahrt aber nicht stellen.

So ging Pogacar den nächsten Anstieg per Solofahrt an. Vingegaard ließ sich zunächst nicht vorentscheidend abschütteln, während Roglic und Evenepoel Sekunde um Sekunde verloren. Roglic kam in einer engen Kurve gar zu Fall und verlor am Ende fast eine Minute.

Vorne kam es zwischen den beiden Topfahrern zum Sprint. Zur großen Überraschung sicherte sich dabei Vingegaard den Sieg. Der Titelverteidiger kam wenige Zentimeter vor Pogacar über die Ziellinie. Evenepoel wurde Dritter.

Keine Zweifel mehr an Vingegaards Form

Pogacar liegt in der Gesamtwertung mit 1:06 Minuten vor Belgiens Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel und 1:14 Minuten vor Vingegaard. Spätestens nach der 11. Etappe dürfte allen klar sein, dass der Däne trotz seines schweren Sturzes im Frühjahr mittlerweile in absoluter Topform unterwegs ist.

Tränen beim Dänen

"Das ist sehr emotional für mich. Aus diesem Sturz des Frühjahres zurückzukommen, bedeutet mir unfassbar viel", sagte Vingegaard, der während des Sieger-Interviews in Tränen ausbrach: "In diesen drei Monaten, wenn du daran zurückdenkst... Ich hätte das ohne meine Familie nie geschafft."

Am Donnerstag steht dagegen wieder ein flacheres Teilstück an. Auf der 203,6 Kilometer langen und etwas hügeligen Strecke zwischen Aurillac und Villeneuve-sur-Lot werden die Sprinter und Ausreißer um die Hoheit im Ziel ringen. Am Wochenende geht es ins Hochgebirge und zwei Bergankünfte der höchsten Kategorie stehen auf dem Programm. Pogacar wird jetzt gewarnt sein.