Vingegaard gegen Pogacar: Sekundenrennen bei der Tour de France

Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar lieferten sich in der ersten Tour-Woche packende Duelle um die Führung in der Gesamtwertung. Bleibt es bis zum Ende so, wird es eine der knappsten Entscheidungen der Geschichte.

Lieferten sich am Puy de Dome ein weitreres packendes Duell: Tour-Favoriten Tadej Pogacar (vorne) und Jonas Vingegaard. IMAGO/Belga