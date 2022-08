Vine gewinnt erste Bergankunft - Evenepoel übernimmt Rot

Bei Wind und Regen hat sich Jay Vine den Sieg bei der ersten Bergankunft der Spanien-Rundfahrt gesichert. Der Gewinner des Tages war aber Remco Evenepoel, der als Tageszweiter das Rote Trikot des Gesamtführenden übernahm.

Der belgische Jungstar Remco Evenepoel hat bei der ersten Bergankunft der 77. Vuelta die Gesamtführung übernommen und im Duell mit Vorjahressieger Primoz Roglic ein deutliches Zeichen gesetzt. Der 22-Jährige belegte auf der sechsten Etappe über 181,2 Kilometer von Bilbao zum Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo hinauf am Donnerstag im dichten Nebel den zweiten Platz hinter dem australischen Tagessieger Jay Vine und knöpfte dabei dem Tagesfünften Roglic 1:12 Minuten ab.

Damit liegt Evenepoel in der Gesamtwertung nun 21 Sekunden vor dem bisherigen Führenden Rudy Molard aus Frankreich. Für den Belgier ist es die erste Führung bei einer großen Rundfahrt. "Ich bin stolz. Ein großer Traum ist wahr geworden. Das ist mit das Beste, was ich jemals gemacht habe", sagte Evenepoel. Roglic, der die Spanien-Rundfahrt zuletzt drei Mal in Serie gewann, ist 1:01 Minuten zurück Vierter. Der deutsche Radprofi Nikias Arndt, der am Vortag noch auf den dritten Gesamtrang gefahren war, spielte dieses Mal keine Rolle und verlor viel Zeit.

Am Freitag wird die Vuelta mit der siebten Etappe über 190 Kilometer von Camargo nach Cistierna fortgesetzt. Große Veränderungen in der Gesamtwertung sind dann nicht zu erwarten.

6. Etappe Bilbao/Spanien - Pico Jano/Spanien (181,20 km):

1. Jay Vine (Australien) - Alpecin-Deceuninck 4:38:00 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl + 15 Sek.; 3. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 16; 4. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 55; 5. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:37 Min.; 6. Pawel Siwakow (Russland) - Ineos Grenadiers; 7. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 8. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe; 9. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers; 10. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange; ... 61. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 14:58

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 6. Etappe:

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl 20:50:07 Std.; 2. Rudy Molard (Frankreich) - Groupama-FDJ + 21 Sek.; 3. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 28; 4. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:01 Min.; 5. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 1:12; 6. Pawel Siwakow (Russland) - Ineos Grenadiers + 1:27; 7. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 8. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 1:34; 9. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange + 1:52; 10. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 1:54

Bergwertung, Stand nach der 6. Etappe:

1. Victor Langellotti (Monaco) - Burgos - BH 13 Pkt.; 2. Jay Vine (Australien) - Alpecin-Deceuninck 11; 3. Rubén Fernández (Spanien) - Cofidis 11; 4. Mark Padun (Ukraine) - EF Education-EasyPost 10; 5. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl 6; 6. Roger Adria Oliveras (Spanien) - Equipo Kern Pharma 6; 7. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates 5; 8. Lawson Craddock (USA) - BikeExchange 5; 9. Joan Bou Company (Spanien) - Euskaltel - Euskadi 5; 10. Fausto Masnada (Italien) - Quick-Step Alpha Vinyl 5

Sprintwertung, Stand nach der 6. Etappe:

1. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe 127 Pkt.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo 118; 3. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates 47; 4. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 41; 5. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl 41; 6. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team 37; 7. Fausto Masnada (Italien) - Quick-Step Alpha Vinyl 36; 8. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates 34; 9. Daniel McLay (Großbritannien) - Team Arkea-Samsic 34; 10. Tim Merlier (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 34; ... 13. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM 28; 48. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM 8

Teamwertung, Stand nach der 6. Etappe:

1. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) 61:44:41 Std.; 2. Bahrain Victorious (Bahrain) + 10 Sek.; 3. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 15; 4. Movistar Team (Spanien) + 34; 5. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 1:10 Min.; 6. EF Education-EasyPost (USA) + 4:25; 7. Jumbo-Visma (Niederlande) + 5:55; 8. Wanty-Gobert (Belgien) + 8:45; 9. Astana Qazaqstan Team (Kasachstan) + 11:54; 10. Groupama-FDJ (Frankreich) + 16:54; ... 16. Team DSM (Deutschland) + 35:44