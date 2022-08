Vine feiert zweiten Tagessieg - Evenepoel bleibt vorn

Der Australier Jay Vine gewann am Samstag seine zweite Bergetappe der diesjährigen Tour. An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen.

Jay Vine hat die achte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der Australier konnte sich am Samstag nach 153,4 Kilometern von La Pola Llaviana zur Bergankunft auf den Collau Fancuaya in 1088 Metern Höhe durchsetzen. Das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Belgier Remco Evenepoel. Der 22-Jährige liegt nun 28 Sekunden vor dem Spanier Enric Mas. Vorjahressieger Primoz Roglic aus Slowenien ist 1:01 Minuten zurück nun Gesamtdritter.

Beendet war das Rennen bereits vor dem Start der Etappe für den Deutschen Nikias Arndt, der wie sein britischer DSM-Teamkollege und Zimmerpartner Mark Donovan positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Beiden gehe es gut, sie wiesen minimale bis keine Symptome auf, teilte das Team mit.

Auch am Sonntag wartet auf der neunten Etappe eine Bergankunft auf die Radprofis. Nach 171,4 Kilometern endet das Teilstück in Les Praeres Nava. Zu Ende geht das Rennen am 11. September in der spanischen Hauptstadt Madrid.

8. Etappe Laviana - Collau Fancuaya(153,40 km):

1. Jay Vine (Australien) - Alpecin-Deceuninck 4:05:25 Std.; 2. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 43 Sek.; 3. Reine Taaramae (Estland) - Wanty-Gobert; 4. Thibaut Pinot (Frankreich) - Groupama-FDJ + 47; 5. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl + 1:20 Min.; 6. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team; 7. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma; 8. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange + 1:33; 9. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers; 10. Sebastien Reichenbach (Schweiz) - Groupama-FDJ + 1:42 ... 68. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 12:49; 118. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 24:25; 134. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 27:40; 138. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 27:46; 151. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 8. Etappe:

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl 29:28:19 Std.; 2. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 28 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:01 Min.; 4. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 1:47; 5. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 2:02; 6. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange + 2:05; 7. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 2:44; 8. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 2:51; 9. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 2:59; 10. Thymen Arensman (Niederlande) - Team DSM + 3:18 ... 94. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 58:27; 118. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 1:14:07 Std.; 134. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 1:25:25; 149. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 1:36:03; 154. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 1:42:22