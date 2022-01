Vindheim: "Schalke gehört in die Bundesliga"

Neuzugang Andreas Vindheim soll die rechte Seite von Schalke 04 beleben und mit Thomas Ouwejan eine gefährliche Flügelkombination bilden. Nach seiner zweiten Einheit mit dem Team sprach der neue Außenverteidiger am Mittwoch über …

… den Verein: "Jeder hat schon von Schalke 04 gehört. Es ist ein riesiger Verein, im Moment vielleicht ein schlafender Riese. Die Fans sollen auch toll sein. Der Klub gehört in die Bundesliga."

… den Transfer: "Ich sehe den Wechsel nicht als Rückschritt. Schalke ist ein großer Klub. Als das Interesse aufkam, habe ich nicht nachgedacht und meinem Berater sofort gesagt, dass ich das unbedingt machen will. Ich will ein Teil der Geschichte hier sein und so viel wie möglich dazu beitragen, den Wieder-Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen."

… seine Ziele: "Dieses halbe Jahr will ich möglichst viel spielen, mein Bestes geben, dem Team und dem Verein helfen. Hoffentlich sind die Ergebnisse am Ende dann gut."

… sein mögliches Debüt am Sonntag gegen Holstein Kiel: "Ich hoffe es. Ich habe länger nicht mehr gespielt, aber in Tschechien habe ich eine harte Vorbereitung absolviert und viel trainiert. Meine Spielpraxis ist nicht optimal, aber ich bin fit."

… seine ersten Eindrücke: "Die sind sehr positiv. Jeder hat mich mit offenen Armen aufgenommen und begrüßt. Ich bin sehr glücklich über den warmen Empfang von den Spielern und allen im Klub."

… sein unglückliches Ende in Prag: "Wir haben einen neuen Trainer bekommen als ich verletzt war. Ein junger Mitspieler hat seine Chance genutzt, gut gespielt und mich aus dem Team verdrängt als ich dann wieder fit war. So ist es im Fußball, das kann ich niemanden vorwerfen."

… die Schalker Grundordnung: "Ich mag die Formation mit einer Dreierkette, das habe ich bei Malmö FF unter Uwe Rösler gespielt und auch in Prag, als wir in der Europa League waren. Ich kenne das und das liegt mir."

… bekannte Mitspieler: "Ich kannte Victor Palsson vom Namen, weil er vorher für einige skandinavische Klubs gespielt hat und wir viele gemeinsame Freunde haben. Und Ralf Fährmann war sechs Monate bei meinem Klub Brann Bergen in Norwegen."