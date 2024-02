Vincent Gerard mit neuem Klub in Frankreich

Beim THW Kiel hat Vincent Gerard seinen Vertrag ohne Pflichtspieleinsatz aufgelöst. Vor seinem Karriereende wird der Routinier, der sich Hoffnungen auf eine Olympiateilnahme macht, zu einem Ex-Klub zurückkehren.

Der französische Zweitligist Istres Ouest Provence hat Vincent Gerard für den Rest der Saison verpflichtet. Der 37-Jährige soll mithelfen, dass der Klub nach dem Abstieg im vergangenen Jahr den direkten Wiederaufstieg schafft. Schon von 2008-2010 lief Gerard für den Klub auf, feierte mit dem Sieg im Coupe de la Ligue 2009 und der Teilnahme am EHF-Pokal die größten Erfolge der Vereinsgeschichte.

In der laufenden Spielzeit der Pro Ligue belegt Istres aktuell mit 21 Zählern aus 15 Partien den vierten Rang. Spitzenreiter Tremblay ist mit 30 Punkten schon enteilt, doch Pontault-Combault und Selestat sind mit 23 Zählern bei einem mehr absolvierten Spiel in Schlagdistanz.

Der 27 Jahre alte Spanier Xoan Ledo ist mit 154 Paraden und einer Fangquote von 33 % die klare Nummer 1 bei Istres im bisherigen Saisonverlauf, der 20-jährige Hugo Bonnat (20 Paraden, 19,2 %) und der 22-jährige Andreas Hofmann (16 Paraden, 21 %) fallen klar ab - auch bei der Einsatzzeit.

Die Teams auf den Plätzen 3-6 qualifizieren sich am Saisonende für die erste Runde der Play-offs mit Hin- und Rückspiel. Die Medaillen werden in Form eines Final4 ausgespielt. Der Sieger des Finalturniers und der Sieger der regulären Saison steigen in die Liqui Moly Starligue auf. Holt sich eine Mannschaft beide Titel, dann steigt der Finalist des Finalturniers auf.

Kein Pflichtspiel für THW Kiel

Vincent Gerard war im Sommer zum THW Kiel in die Handball Bundesliga gewechselt, der 37-jährige Olympiasieger, Welt- und Europameister konnte aufgrund einer im Trainingslager erlittenen langwierigen Verletzung allerdings kein Pflichtspiel für die Kieler bestreiten.

Lediglich in der Vorbereitung hatte er das Zebradress getragen. Auch die Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Handball-EM mit Frankreich hatten sich zerschlagen. Im Sommer will der Torhüter seine Laufbahn beenden, ein Traum wäre es dabei bei Olympia in Paris dabei zu sein.

Durch die dadurch notwendig gewordene Nachverpflichtung von Samir Bellahcene sei eine vollkommen neue Situation entstanden, so Szilagyi weiter. "Wir haben uns dann entschieden, mit Tomas Mrkva und Samir Bellahcene auch in die neue Saison zu gehen. Das haben wir im steten Austausch mit Vincent offen und ehrlich kommuniziert."

Zur Person: Vincent Gérard

Der am 16. Dezember 1986 in Woippy geborene Vincent Gérard startete seine erfolgreiche Karriere in Metz, später spielte er für Montpellier HB, Istres HB, Dunkerque Handball, Paris Saint-Germain und Saint-Raphael Var. Mit den Clubs gewann er alles, was es in Frankreich zu gewinnen gibt, darunter fünf Mal die Meisterschaft.

Höhepunkt seiner Vereinskarriere war der Triumph in der EHF Champions League 2018 mit Montpellier. Noch erfolgreicher war Gérard mit der französischen Nationalmannschaft, in der 2013 sein Debüt feierte: 2014 wurde er Europameister, holte 2016 Olympia-Silber und 2017 den Weltmeister-Titel.

Bei den Olympischen Spielen von Tokio krönte der 37-Jährige, der 150 Partien für Frankreich bestritt, seine Karriere mit dem Gewinn der Goldmedaille. Im Dezember hatte Gérard angekündigt, seine Laufbahn im Sommer dieses Jahres beenden zu wollen. Ob er zuvor für neuen Club aufläuft und sich den Traum von Olympia in Paris erfüllen kann, ist offen.

