Vilzings Weste weiter weiß - Neumarkter Traumstart geht weiter

Entweder, oder - dazwischen gab es an diesem sechsten Spieltag der Bayernliga Nord nichts. Zumindest Freitag und Samstag gab es keine Punkteteilungen, auch wenn es auf manchen Plätzen knapp war. Keine Blöße gab sich Klassenprimus DJK Vilzing, der auch gegen die DJK Gebenbach deutlich gewannen. Weiter ohne Punkt bleiben Vatan Spor Aschaffenburg und der SV Seligenporten.

DJK Ammerthal - 1.SC Feucht 1:0 (1:0)

Am Ende wäre für den Aufsteiger vielleicht sogar ein Punkt drin gewesen. Eine durchaus ansehnliche zweite Halbzeit brachte aber nichts Zählbares für die Schlicker-Elf bei ihrem Freitagabend-Spiel in der Oberpfalz. So war es Lukas Dotzler per Kopf, der mit seinem fünften Saisontor das knappste aller Ergebnisse und somit drei Zähler eintütete. Die kurz vor der Halbzeit nach Vorarbeit von Mergim Bajrami erzielte Führung ging allerdings zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Die Hausherren vergaben zwei, drei gute Einschussmöglichkeiten und belohnten sich in der 40. Minute korrekterweise mit dem Führungstreffer.

Erst nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste dann besser auf. Ammerthal blieb aber bei ihren Kontern nicht ungefährlich. Damit bleibt die Hutzler-Elf nach dem etwas unglücklichem Ausscheiden im Pokal gegen Vilzing auch im sechsten Punktspiel ungeschlagen und verteidigt erfolgreich den dritten Tabellenplatz. Die Oberpfälzer empfangen am kommenden Mittwoch Vatan Spor Aschaffenburg. Der SC Feucht fällt zurück auf Rang neun und hat bereits am Dienstagabend Heimrecht gegen den SV Seligenporten.

FC Eintracht Bamberg - Würzburger FV 3:1 (0:1)

Auch wenn man im Fuchsparkstadion in Bamberg derzeit aus dem Schwärmen nicht heraus kommt, die Verantwortlichen der Domreiter bleiben angenehm bescheiden. Am Samstagnachmittag freilich mussten sie erst einmal viel Geduld aufbringen. Denn mit dem Würzburger FV trat nicht nur ein großer Traditionsverein, sondern auch ein Gegner auf den Plan, der von seinem Interimscoach Marco Scheder hervorragend eingestellt war. Die Würzburger enttäuschten ihren zahlreich mitgereisten Anhang nicht. Zwar hatten die Bamberger spielerische Vorteile und das so oft beschworene Chancenplus, doch dank des schlitzohrigen Simon Schäffer lagen sie nach 33 Minuten im Rückstand. Der Würzburger grätschte erfolgreich in den Ball von Felix Popp und spitzelte das Leder an Fabian Dellermann vorbei zum 0:1 ins Netz. Dennoch kamen die nicht ganz 500 Zuschauer voll auf ihre Kosten, auch wenn die Bamberger aus Sicht ihres Trainers Julian Kolbeck "deutlich unter ihren Möglichkeiten" geblieben waren. Denn während sich die Fangruppierungen in den jeweiligen Blöcken mit der einen oder anderen verbalen Zuwendung begrüßten, blieb es auf dem Platz selbst in umkämpften Szenen fair und freundschaftlich. So musste Schiedsrichter Kenny Abieba nur selten eingreifen und hatte eher nur begleitenden Charakter - was auch den Beobachter des jungen Referees sichtlich erfreute. "Nicht der Schiedsrichter, sondern klar das Spiel steht im Mittelpunkt", so das Resümee von Thomas Desch aus Prichsenstadt, der für den Bayerischen Fußballverband die Unparteiischen bewertet.

Sechs zu zwei Ecken und mehr als 60 Prozent Ballbesitz sprachen zwar für die Hausherren, die Gäste aber nahmen diese knappe Führung mit in die Pause. Gute Möglichkeiten von Franz Helmer (8.), Jakob Transziska (17.) oder Luca Ljevsic (21.) landeten als Notiz auf den Zetteln der Beobachter, aber eben nicht im Tor der Würzburger, die mit Andre Koob einen überragenden und aufmerksamen Schlussmann zwischen den Pfosten stehen hatten. Die hatten zwar verletzungsbedingt nach rund einer halben Stunde ihren Kapitän David Drösler verloren, wussten aber auch in puncto Offensive nach einer gewissen Anlaufzeit Nadelstiche zu setzen. Erwartungsgemäß Demir Bas über den Flügel oder Marc Hänschke lieferten den einen oder anderen Arbeitsnachweis im Spiel nach vorne. Hauptaugenmerk von Marco Scheder war aber die Abteilung Defensive, die eine bis zur Pause starke Leistung ablieferte.

Kurz nach Wiederanpfiff sollten dann aber gerade einmal 120 Sekunden reichen, damit den Würzburgern ihr bis dahin ordentliches Spiel entglitt. Ein Doppelschlag der Gastgeber drehte in der 53. beziehungsweise 55. Minute das Ergebnis. Ging es schon bei der Entstehungsgeschichte zum Ausgleich von Jakob Transziska in der Vorbereitung durch Schmittschmitt und Ljevsic viel zu leicht durch die Abwehr, so rauften sich die Gäste nur kurz darauf erneut die Haare. Wieder ließ sich die Deckung des WFV förmlich überrumpeln, der eingerückte Lukas Helmer konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Pech für die Gäste, dass diese Aktion im eigenen Strafraum passierte und somit zum Strafstoß führte, den Lukas Schmittschmitt sicher zum 2:1 verwandelte. Nun wurde es ein etwas anderes Spiel, in dem Bamberg zwar nicht die bisherige Leichtigkeit der ersten Partien, aber zumindest Dominanz über das Spiel fand. Mit gesteigertem Tempo und vielen gewonnen zweiten Bällen erarbeiteten sie sich nach und nach ein Übergewicht auf dem Platz. Doch zunächst hielt Koob dank zweier Glanztaten gegen Helmer und Ljevsic seine Farben im Spiel. Erst in der Schlussphase konnte Jakob Tranziska ihn mit seinem platzierten Heber in den Winkel zum spielentscheidenden 3:1 überwinden (82.). Kurz darauf hätte Tranziska sogar noch einen Hattrick landen können, doch sein Abschluss in Minute 87 landete nur am Querbalken. Am Ende Pech für die damit etwas unter Wert geschlagenen Gäste, dass sie in der Nachspielzeit dann auch noch Lukas Imgrund wegen einer Notbremse verloren.

ASV Neumarkt - ASV Cham 4:1 (2:1)

Das Überraschungsteam dieser noch jungen Saison ging früh in Führung. Schon nach sieben Minuten setzte sich Daniel Haubner stark im gegnerischen Strafraum in Szene und legte mustergültig für den freistehenden Leon Gümpelein auf, der per Direktabnahme das 1:0 erzielte. Aber das war noch nicht der Startschuss für den bislang frechen Aufsteiger. Denn die Gäste vom Bayerischen Wald enttäuschten keineswegs und verdienten sich nach nicht einmal einer halben Stunde durch den Kopfball von Leon Reisinger den 1:1-Ausgleich (24.). Es blieb zunächst eine offene Partie, doch noch vor der Pause legten die Hausherren wieder zu. Diesmal schlüpfte Leon Gümpelein in die Rolle des Vorbereiters. Der mitgelaufene Alexander Braun musste nur noch einschieben - 2:1 (38.).

Jetzt erspielten sich die Neumarkter deutlichere Feldvorteile und übernahmen die Kontrolle auf dem Platz. Nach etwas mehr als einer Stunde eine kleine Vorentscheidung. Ein schon verloren geglaubter Ball wurde von Phillip Majewski noch im Spiel gehalten. Seine unkonventionelle Hereingabe in den Sechzehnmeterraum nahm Jonas Marx direkt und traf zum 3:1 (65.). Kurz vor dem Ende erhöhte Christian Schrödl nach schöner Vorarbeit des eingewechselten Selim Mjaki sogar noch auf 4:1 (90.+2). Bereits am kommenden Mittwoch müssen die Neumarkter dann aber erstmals gegen eines der "Schwergewichte" in der Liga antreten. Die Reise geht in die Residenzstadt Ansbach zum Tabellenfünften. Der ASV Cham empfängt im heimischen Sportpark den FC Eintracht Bamberg (ebenfalls Mittwoch).

DJK Vilzing - DJK Gebenbach 4:0 (3:0)

Auch die DJK Gebenbach konnte nicht an der (bislang) perfekten Bilanz der Eibl-Elf rütteln. Danach sah es zu Beginn aber zunächst nicht aus. Die Gäste hielten gut dagegen und hatten wie Vilzing auch gute Aktionen ihrer Abteilung Attacke. So war es wie schon am letzten Samstag in Ansbach der Ex-Hachinger Jim Patrick Müller, der mit seinem Lupfer über den Torhüter die Rolle des "Dosenöffners" übernahm - 1:0 (22.).

Jetzt kippte die Partie etwas auf Seiten der Gastgeber, die aber versäumten, einen möglichen zweiten Treffer nachzulegen. So bedurfte es wohl den Warnschusses von Michael Jonczy, der allerdings am aufmerksamen Maximilian Putz im Vilzinger Gehäuse scheiterte (36.). Der Klassenprimus war jetzt wieder hellwach und legte mit einem Doppelschlag innerhalb von 120 Sekunden den Grundstein zum sechsten Sieg im sechsten Spiel. Erst Franz Wendl (45.), dann Andreas Jünger in der Nachspielzeit (45.+3) stellten noch vor der Pause auf 3:0.



Der zweite Durchgang begann nicht ganz so athletisch wie der erste endete, dafür akrobatisch. Andreas Jünger erlief einen langen Ball und traf aus schwierigem Winkel zum 4:0. Gespielt waren da erst 51 Minuten. Vilzing blieb jetzt weiter spielbestimmend und hatte noch ein paar gute Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Viel Zeit bleibt auch nach diesem Wochenende nicht. Vilzing reist am Mittwoch zum ATSV Erlangen. Die DJK Gebenbach empfängt den TSV Karlburg.

SV Vatan Spor Aschaffenburg - ATSV Erlangen 1:2 (1:1)

Es war eine ganz enge Kiste am kleinen Schönbusch in Aschaffenburg. Doch am Ende stand der Aufsteiger wieder mit leeren Händen da. Unglücksrabe Cenk Güvenec hatte den Ball unglücklich für seinen Keeper ins eigene Tor bugsiert. Gespielt waren da schon weit mehr als die regulären 90 Minuten. Hatte die erste Hälfte schon eine Nachspielzeit mit zahlreichen Höhepunkten, war diese Szene in der 92. Minute der Schlusspunkt einer umkämpften Partie zugunsten der Gäste aus der Unistadt.

Die zeigten nach der 0:3-Heimpleite gegen Ammerthal aber eine insgesamt gute Leistung. Aber auch die Hausherren zeigten Mut und gingen dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach Zuspiel von Hendrik Ehrmann durch Leon Lerch in Führung (45.+2). Doch praktisch im Gegenzug machte Kevin Woleman mit seinem sehenswerten Freistoßtreffer schon den Ausgleich gegen die noch euphorisierten Hausherren. Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer dann eine Partie auf hohem technischen Niveau, dem eigentlich nur die Tore fehlten. Wenn da nicht der nach Spielschluss untröstliche Aschaffenburger mit der Rückennummer 5 gewesen wäre...

SpVgg Bayern Hof - SV Seligenporten 5:3 (1:1)

Besuche an der grünen Au in Hof lohnen sich fast immer. Acht Tore sahen beinahe 500 Zuschauer am Samstagnachmittag an diesem sechsten Spieltag. Allerdings hätten sich die Oberfranken gegen das Tabellenschlusslicht wohl eine etwas entspanntere Partie gewünscht. Denn die Klosterer hatten sich einiges vorgenommen und wollten endlich die ersten Zähler einfahren. So hatte SVS-Coach Gerd Klaus von Beginn an eine sehr offensive Ausrichtung seiner Elf als Taktik ausgegeben, die diese auch gut umsetzten.



Doch auch die Hofer Bayern wollten ihren bislang holprigen Saisonstart wieder in eine bessere Richtung rücken und begannen ebenfalls stürmisch. So entwickelte sich ein sehenswerter Schlagabtausch, bei dem die Hausherren den besseren Start erwischten. Christian Schraps brachte die Gelb-Schwarzen nach sechs Minuten in Führung. Fatih Boynuegrioglu erzielte aber noch vor der Pause den keineswegs unverdienten Ausgleich. Allerdings jubelte er dabei wohl etwas zu euphorisch und kassierte dafür auch den gelben Karton. Auch nach der Pause blieb es eine abwechslungsreiche Begegnung, die zunächst wieder die Hausherren vorne sah. Andreas Knoll nur fünf Minuten nach Wiederbeginn erzielte die erneute Führung. Hof verpasste jetzt den möglichen dritten Treffer und musste diesen Vorsprung nach 71 Minuten wieder liquidieren. Christian Knorr mit dem 2:2 ließ die Gäste vom ersten Zähler auf der Habenseite träumen. Doch in der Schlussphase setzte sich doch die größere Erfahrung und Cleverness der Hausherren durch. Der eingewechselte Cedric Drewanz und Torjäger Tomas Petracek brachten die Hofer auf die Siegerstraße. Ein von Knorr in der letzten Minute verwandelter Foulelfmeter sorgte nur noch kurzzeitig für Spannung. Im Gegenzug traf Tom Feulner zum 5:3-Endstand. Unter der Woche wollen die Hofer Bayern dann auch endlich auswärts punkten. Bereits am Dienstag geht es zu den Grabfeld-Galliern nach Großbardorf.

TSV Karlburg - SpVgg Ansbach 0:1 (0:1)

Jetzt hat es die Karlburger doch erwischt. Ein frühes Tor von Patrick Kroiß nach gerade einmal neun Minuten reichte der SpVgg Ansbach zum Sieg bei den bislang ungeschlagenen Unterfranken. Zu diesem Zeitpunkt freilich wusste allerdings noch keiner der rund 250 Zuschauer, dass der Treffer des 26-jährigen Stürmers bereits die Entscheidung sein würde.

Denn in der Folgezeit spielte sich im kleinsten Dorf der Bayernliga eine sehenswerte Partie mit vielen guten Szenen ab, der bei herrlichem Wetter nur noch das Salz in der Suppe - nämlich weitere Tore - fehlte. Die Ansbacher zeigten sich gut von der ersten Saisonniederlage gegen Vilzing erholt. Auch der Ausfall von Schellhorn und die anstrengende Doppelbelastung durch das Pokalspiel schienen den Gästen nichts auszumachen. Freilich hatten sie das eine oder andere Mal auch das nötige Glück, als etwa Jan Wabnitz oder Sebstian Fries den möglichen Ausgleich verpassten. Da wurde die Treffsicherheit von Torjäger Marco Kunzmann schmerzlich vermisst. Aber auch die Ansbacher verpassten bei ihren Möglichkeiten, frühzeitig für mehr Ruhe unter den mitgereisten Anhängern zu sorgen.

1.FC Sand - TSV Großbardorf 2:1 (0:0)

Mit dem zweiten Sieg in Folge gelingt Sand zwar nicht der große Befreiungsschlag, dennoch sorgt der 2:1-Erfolg über den TSV Großbardorf wieder für entspanntere Gesichter am Seestadion. Die Grabfeld-Gallier dagegen treten weiter auf der Stelle und stagnieren auf Rang 13 der Tabelle.

Nach einer durchwachsenen und vor allem torlosen ersten Hälfte kamen die Hausherren mit mehr Zug aus der Kabine. Andrè Karmann brach den Bann für den FC nach 54 Minuten. Nur zehn Zeigerumdrehungen weiter erhöhte Sven Wieczorek sogar auf 2:0. Erst spät wachten jetzt auch die Gallier auf, spielten ab der 78. Minute sogar in Überzahl. Simon Götz hatte nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte gesehen. Doch außer dem Anschlusstreffer von Sertan Sener gelang den Gästen nichts mehr. Vier Tage vor der Partie beim TSV Abtswind verbessert sich die Elf von Trainer Matthias Strätz in der Tabelle auf Rang acht.

Das Duell DJK Don Bosco Bamberg vs. TSV Abtswind findet Sonntag um 15 Uhr statt.