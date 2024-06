Vilzings Sportchef Beller: "Das zu wiederholen, wird sehr schwer"

Die DJK Vilzing muss nach einer Saison voller Highlights einen Umbruch meistern. Den Substanzverlust im Kader sollen junge Neuzugänge abfangen. Doch zwei Verletzungen trüben die Stimmung.

Die Saison 2023/24 wird in die Geschichte der DJK Vilzing eingehen - und zwar als außergewöhnlichste der Historie des 1967 gegründeten Dorfvereins aus dem Landkreis Cham. Die Oberpfälzer haben nicht nur mit acht Punkten Vorsprung die Vizemeisterschaft eingefahren, es gab noch viele andere Highlights, etwa das "Tor des Monats" von Torwart Maximilian Putz am ersten Spieltag bei Nürnberg II, als der Keeper aus 95 Metern per Abschlag zum 3:0 traf. Aber auch der 3:2-Heimsieg gegen Bayern München II nach 0:2-Rückstand war einer der Höhepunkte. Gegen acht Teams wurden jeweils beide Spiele gewonnen, das alles scheint nicht wiederholbar für den Klub aus dem 550 Einwohner-Dorf zu sein.

Schon der Winterabgang von Marco Pledl zum Zweitligisten SC Paderborn war ein erster Einschnitt, diese Lücke konnte nie geschlossen werden. Nach der erfolgreichsten Spielzeit der Huthgarten-Kicker folgen nun acht Sommer-Abgänge von zum Teil verdienten Spielern wie Ex-Profi Fabian Trettenbach (32) und Kapitän Christian Kufner (32), der in die Landesliga zum TB 03 Roding wechselt. Auch die Abgänge wie Franz Wendl (28, SpVgg Lam, Landesliga) und Lucas Chrubasik (24, ASV Cham) in die Bayernliga sind eher schwerwiegender. Zudem gehen noch die beiden jungen Stürmer Martin Kauschinger (22, zum Bayernligisten SV Schalding-Heining) und Felix Brunner (20, zum Bezirksligisten SpVgg Ruhmannsfelden). Die Abgänge von Fabian Spichtinger (20) und Torwart Lucas Nemmer (25), beide noch ohne Ziel, wiegen nicht so schwer, weil sie keine Stammspieler waren.

Fünf Neue stehen schon fest

Acht Abgänge trotz des großen Erfolges, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Der Großteil geht, weil er zu wenig Spielzeit hatte. Absoluter Stamm war nur Spielführer Christian Kufner, dessen Bruder Mario (25) noch ein Jahr Vertrag hat.

Fünf Neue stehen mit Jonas Goß (22, Schalding, Außenbahn), Erol Özbay (20, Luhe-Wildenau, Stürmer), Simon Sedlaczek (19, Donaustauf, Mittelfeld), Luis Bezjak (21, Jahn Regensburg II, Außenverteidiger) und Jonas Blümel (22, Hankofen, rechter Verteidiger) fest. Blümel allerdings hat sich wie Bestandsspieler Lukas Schröder (22) das Kreuzband gerissen, beide fallen bis Jahresende aus. "Alle fünf Neuzugänge sind noch keine 23 Jahre alt. Sie können mit Sicherheit noch einige Schritte in ihrer Entwicklung gehen", blickt Abteilungsleiter Roland Dachauer auf die bisherigen Transfers.

Ordentlich Substanzverlust

Aber eines steht für Dachauer wie auch die anderen Verantwortlichen fest: "Trotzdem müssen wir in dieser Transferperiode mit den Weggängen von etablierten Spielern einiges an Substanzverlust verarbeiten. Wir können das gut einordnen, was das an sportlicher Herausforderung für uns bedeutet." Damit zielt der Funktionär auf die Erwartungshaltung für die anstehende Spielzeit ab. Eines steht fest: Die Vizemeisterschaft dürfte ein Alleinstellungsmerkmal bekommen, eine Wiederholung scheint kaum möglich.

Das formuliert Sportchef Beller so: “Mit dem zweiten Platz haben weder wir noch andere gerechnet. Da ist schon vieles sehr optimal für uns gelaufen. Das noch einmal zu wiederholen, wird sehr schwer." Weil daneben die Schwarzgelben zuletzt noch weitere personelle Hiobsbotschaften ereilten, wird sich personell mit großer Wahrscheinlichkeit in den kommenden Wochen noch was tun. "Wir waren mit unseren Planungen eigentlich kurz vor der Ziellinie. Binnen weniger Tage haben uns aber die Nachrichten erreicht, dass sich sowohl Lukas Schröder als auch Neuzugang Jonas Blümel schwere Knieverletzungen zugezogen haben und bis in den Winter hinein ausfallen werden. Das wirft uns natürlich einen großen Schritt zurück, wir haben deshalb definitiv noch personellen Handlungsbedarf", informiert Beller.

Nachbessern muss der einzige Viertligist aus der Oberpfalz auf jeden Fall, mindestens drei Stellen sind noch offen: "Wir sind da aber ganz entspannt, weil wir einen großen Stamm haben. Zudem haben wir ja noch bis Ende August, also noch rund zweieinhalb Monate Zeit", so der DJK-Manager.