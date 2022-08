Vilzings Jünger warnt die Konkurrenz: "Die Gegner werden Respekt haben"

Der DJK Vilzing ist ein wahrer Traumeinstand gelungen, nur Unterhaching ist nach drei Spielen einen Wimpernschlag besser. Nun wartet der FC Bayern München II.

Die Treffsicherheit in Person: Andreas Jünger hat großen Anteil am Erfolg der DJK Vilzing. IMAGO/Zink

Platz zwei mit neun Punkten nach drei Spieltagen hinter Spitzenreiter Unterhaching, der die bessere Tordifferenz aufweist. So stellt sich die Situation für Aufsteiger DJK Vilzing dar. Der 2:0-Auswärtssieg am Freitag in Burghausen war saisonübergreifend bereits der elfte Punktspielsieg in Serie und keinesfalls unverdient.

Stürmer Andreas Jünger sowie Ex-Profi Jim-Patrick Müller (16 Zweitligaspiele für Jahn Regensburg) waren beim 2:0 der Oberpfälzer beim SV Wacker Burghausen erneut die Torschützen. Der Neuling mischt im Moment die Regionalliga Bayern auf und erwartet am Mittwoch den FC Bayern München II, die 2500 Karten waren im Vorverkauf binnen weniger Stunden vergriffen.

Der Erfolg kommt nicht ganz unerwartet, wie Jünger findet: "Wir haben viel Qualität im Kader, vor allem sind wir eingespielt, daher haben wir uns vor der Saison schon etwas ausgerechnet", so der Mittelstürmer, der in der vorigen Saison mit 25 Treffern zweitbester Schütze der Bayernliga Nord nach Patrick Kroiß von der SpVgg Ansbach (29) war. Acht Bayernligasiege in den letzten acht Spielen und nun drei Erfolge in der 4. Liga, das ist besonders, aber nicht für Jünger: "Wir haben einen sehr großen Zusammenhalt und haben die Euphorie aus der letzten Saison mitgenommen. Wir wussten, dass wir in der Regionalliga bestehen können."

Jeder soll wissen, dass wir unangenehm zu spielen sind, das wollen wir in jedem Spiel zeigen. Andreas Jünger

Jünger, der binnen sechs Tagen zehn Tore erzielt hatte, (zwei gegen Heimstetten, sieben beim 9:3-Pokalsieg bei Landesligist SpVgg Pfreimd und eines in Burghausen), gibt sich wie seine Kollegen selbstbewusst: "Wir wissen, was wir können. Für mich ist auch klar, dass ich in der Regionalliga nicht mehr so leicht wie im Pokal oder in der Bayernliga treffen kann, da ist die Gegenwehr größer." Mit drei Siegen haben die Mannen von Trainer Beppo Eibl nicht gerechnet: "Das ist für uns auch überraschend, da können wir wirklich von einem Traumstart sprechen", führt der Goalgetter aus. Wichtig ist, findet der Center, dass die Konkurrenz gewarnt ist. "Jeder soll wissen, dass wir unangenehm zu spielen sind, das wollen wir in jedem Spiel zeigen. Die Gegner werden vor uns Respekt haben, den haben wir uns erarbeitet."

Jünger, der bei Jahn Regensburg ausgebildet wurde und schon 2017/18 am Huthgarten gespielt hatte, sich dann aber wegen seines Studiums in Passau für drei Jahre zu Ex-Regionalligist SV Schalding-Heining verabschiedet hatte, trägt seit Sommer 2021 wieder Schwarz-gelb. "In Schalding war es auch schön, hier in Vilzing passt ebenso alles", so der 28-Jährige, der die Rolle des Führungsspielers verinnerlicht hat und mit Vilzing noch einiges erreichen möchte. "Wir sind auf alle Fälle konkurrenzfähig und wollen mal in den nächsten Wochen schauen, wo uns der Weg hinführt."

Das Ziel für die Endabrechnung ist es, sechs Klubs hinter sich zu lassen. Wenn sich Jünger weiterhin so treffsicher zeigt wie bisher, dürfte das kein großes Problem werden.