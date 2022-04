Vilzing schließt zu Bamberg auf - ATSV gewinnt Hin und Her bei Don Bosco

Vier Partien wurden an diesem Wochenende in der Bayernliga Nord absolviert. Dabei gewannen an der Spitze die DJK Vilzing und der ATSV Erlangen jeweils knapp. Vatan Spor sendete ein Lebenszeichen aus dem Keller.

Erneut war das Wetter ein Hauptprotagonist dieses Wochenendes, fünf der neun Partien wurden aufgrund verschneiter und unbespielbarer Plätze abgesagt. Darunter war auch das Heimspiel von Primus Eintracht Bamberg gegen die DJK Ammerthal.

Somit konnte die DJK Vilzing nach dem jüngsten Rückschlag gegen Cham mit einem 2:1-Erfolg beim zuletzt arg strauchelnden Kellerkind TSV Karlburg in die Erfolgsspur zurückkehren und mit den Bambergern nach Punkten gleichziehen. Es war von Beginn das erwartete Duell, Vilzing kontrollierte Ball und Partie, Karlburg wollte hinten dich halten. Das gelang auch bis zur Pause. Nach Wiederanpfiff setzte die Heimelf dann plötzlich Akzente, traf doppelt Aluminium, dann aber brachte Jünger den favorisierten Gast mit einem strammen Abschluss mit 1:0 in Front (65.). Und nur wenig später legte Hoch das 2:0 nach (70.), hatte bei seinem Schuss aber Unterstützung von Heimkeeper Fischer-Vallecilla, der wenig später dafür aber einen Foulelfmeter gegen Luge parierte. Zwar kam der TSV durch Küberts Hereingabe, die sich als überraschender Torschuss entpuppte, nochmals auf 1:2 ran (83.), letztlich konnte Vilzing nach intensiver Schlussphase die drei Zähler aber verdient aus Karlburg entführen. Im Aufstiegsrennen bleibt die DJK damit dran, hat aber nun schon zwei Partien mehr absolviert als die punktgleichen Bamberger.

Nach wie vor Chancen auf den Aufstieg haben auch die SpVgg Ansbach (deren Partie bei Bayern Hof ebenfalls ausfiel) und der ATSV Erlangen. Im einzigen Sonntagsspiel lieferte sich der ATSV dabei ein spektakuläres Hin und Her mit Don Bosco Bamberg, das am Ende mit einem 4:3-Sieg für die Mittelfranken endete. Dreimal ging der ATSV dabei in Führung, dreimal glich Don Bosco aus. Nur auf den letzten Treffer hatten die Bamberger dann keine Antwort mehr. Die Gäste aus Erlangen legten dabei schon in der Anfangsphase vor, als Ayvaz, über links freigespielt, alleine vor dem Keeper keine Probleme mit dem 1:0 hatte (17.). Doch die Heimelf antwortete, Trawally sorgte nach einem schönen Solo für das 1:1 (30.). Dennoch ging der ATSV mit einer Führung in die Pause, Kracun stellte per direktem Freistoß auf 2:1 (45.+2). Nach Wiederanpfiff sorgte Allgaier schnell mit einem Strafstoß für das 2:2 (53.), Goalgetter Geyer aber hatte den nächsten Gäste-Pfeil im Köcher, als er nach einem Tempogegenstoß platziert zum 3:2 einlochte (61.). Für den erneuten Ausgleich sorgten wenig später ein langer Ball und ein Querpass, der die ganze ATSV-Defensive aushebelte: Sperlein traf mühelos zum 3:3 (67.). Doch dann kam der entscheidende Eckball und Marx, der in einen Ball grätschte. Auf sein 4:3 (81.) hatte Bamberg keine Antwort mehr.

Vatan Spor mit Lebenszeichen

Im Keller gelang derweil Vatan Spor Aschaffenburg ein Lebenszeichen nach zuletzt sechs Partien ohne Sieg. Beim ASV Neumarkt nahmen die Unterfranken mit einem 1:0 die drei Zähler mit und wahren somit die Chance auf einen direkten Nichtabstiegsplatz. Es war ein verdienter Erfolg der Gäste, die von Beginn an mehr investierten. Das Tor des Tages gelang schon nach 20 Minuten Noyan, der bei einem schnellen Gegenzug den Ball im Fallen zum 1:0 unter die Latte setzte. In Durchgang zwei drückte die Heimelf zwar auf den Ausgleich, der aber auch in der kurzen Überzahl - Altin sah in der 85. Minute Gelb-Rot - nicht mehr fallen sollte. In der Nachspielzeit musste dann Neumarkts Marx nach einem Frustfoul auch noch mit glatt Rot runter.

Der Abstiegskampf wird sich in den kommenden Wochen auf sieben Teams konzentrieren. Das liegt daran, dass im vierten Spiel des Wochenendes der TSV Großbardorf klar mit 4:0 gegen den FV Würzburg gewann. Denn zwischen Rang elf (Großbardorf) und zwölf (Hof) klafft nun eine Zehn-Punkte-Lücke. Es war ein hochverdienter Heimsieg der "Gallier" gegen enttäuschende Gäste. Schon zur Pause war die Sache durch: Müller sorgte nach einer Ecke per Kopf für das frühe 1:0 (8.), Rugovaj schloss einen Konter per Flachschuss zum 2:0 ab (28.). Für das 3:0 sorgte dann Landeck nach einer schnellen Kombination durchs Mittelfeld (40.) - nicht nur in dieser Situation offenbarten sich eklatante Lücken im Defensivverbund der Würzburger. Nach Wiederanpfiff sorgte dann Rugovaj mit seinem zweiten Tagestreffer, er kam in bester Mittelstürmerposition frei zum Abschluss, für den 4:0-Endstand (57.).