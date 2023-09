Vilzing revanchiert sich - Schweinfurt bestraft Wacker-Chancenwucher - FVI und Bayreuth siegen

Die DJK Vilzing hat sich am Freitag im Topspiel die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern vom TSV Aubstadt zurückerobert. Auch dem FVI Illertissen gelang ein ungefährdeter Erfolg in Memmingen. Deutlich mehr strecken für drei Punkte mussten sich der 1. FC Schweinfurt und die SpVgg Bayreuth.

Vilzing revanchiert sich für Pokal-Aus

Am Freitagabend standen sich die DJK Vilzing und der TSV Aubstadt nach dem Aufeinandertreffen im Landespokal (2:1 für Aubstadt) am Dienstag erneut gegenüber. Müller bestrafte bereits früh einen dicken Bock von Weisbäcker, der sich verschätzte - 1:0 für die DJK Vilzing (6.). Aubstadt versuchte schnell zu antworten, Putz rettete mit einer Fußabwehr gegen Pitter allerdings in höchster Not (11.). Auf der Gegenseite scheiterte Jünger frei vor Weisbäcker, der anschließend auch noch den Nachschuss von Kordick parierte (16.). In der 31. Minute ertönte für die Heimelf jedoch zum zweiten Mal die Torsirene. Hoch wurde auf rechts bedient und versenkte den Ball in der linken Ecke. Erneut sah Weisbäcker nicht allzu glücklich aus. Das 2:0 nahm den Gästen den Wind aus den Segeln. Vilzing hingegen hatte bis zur Pause noch weitere Chancen, ohne jedoch weiter an der Ergebnistafel zu drehen. Der zweite Abschnitt begann verhalten. Aubstadt musste kommen, schaffte es zunächst aber zu selten, in gefährliche Räume vorzudringen. Nach einer Stunde wurden die Gäste aber aktiver. Putz lenkte zunächst Behrs Kopfball über den Querbalken (63.) und war auch in der 69. Minute gegen Pitter mit der Faust zur Stelle. In den Schlussminuten ließ der Aubstädter Druck nach, Trunk sah zudem die Ampelkarte (88.). Auch die DJK trat offensiv nicht mehr gefährlich in Erscheinung, musste die Eibl-Elf jedoch auch nicht. Es blieb bei der verdienten Vilzinger Revanche.

Schweinfurt dreht Partie gegen Burghausen

Lange Zeit passierte im ersten Durchgang zwischen Schweinfurt und Burghausen wenig. Viele Unterbrechungen ließen kaum einen ordentlichen Spielfluss zu. Mit der Führung der Gäste durch Bazdrigiannis (30.), der einen Querpass aus kurzer Distanz über die Linie drückte, taute die Partie zumindest ein bisschen auf. Jabiri verzog auf der Gegenseite knapp (41.), Winklbauer ließ das mögliche 2:0 gegen Wenzel liegen (44.). Mit deutlich mehr Schwung kamen die Gastgeber aus der Pause und durch Jabiri zum Ausgleich, der die Kugel knapp innerhalb der Strafraumgrenze versenkte (49.). Danach verfielen die Schnüdel jedoch in ihr altes Muster aus dem ersten Durchgang zurück. Winklbauer (60.) Bazdrigiannis (67.) und Hyseni (73.) ließen allerdings die erneute Wacker-Führung teils fahrlässig liegen - mit Folgen. In der 77. Minute schob Sturm ungehindert aus der Nahdistanz zum Schnüdel-2:1 ein. Burghausen hingegen übertraf sich weiterhin im Auslassen von Chancen. Winklbauer vergab erneut eine Riesenchance (80.) und somit die Möglichkeit auf Zählbares im Tabellenkeller.

Illertissen dominiert in Memmingen

Der FC Memmingen war am Freitagabend nahezu chancenlos gegen die Gäste aus Illertissen. Die Anfangsphase bestritt der Aufsteiger noch relativ ausgeglichen, nach 20 Minuten mehrten sich jedoch die Chancen des FVI. Derwein hielt sein Team zunächst aber im Spiel, parierte erst einen Pöschl-Schlenzer stark, bügelte anschließend seinen eigenen Fehler nach Foul im Strafraum an Mannhardt mit einem gehaltenen Elfmeter wieder aus und war auch gegen Glessings Direktabnahme zur Stelle. In der 29. Minute war der Memminger Torwart gegen Kircicek aber auch machtlos. Auch nach dem 1:0 hielt das Dauerfeuer der Gäste an, die sich in der Schlussminute des ersten Durchgangs mit dem 2:0 durch Frisorger nach einem Eckball belohnten. Im zweiten Abschnitt nahmen die Gäste das Tempo raus, ohne jedoch die Kontrolle abzugeben. Glessing stellte in der 63. Minute alleine vor Derwein auf 3:0. Anschließend arbeiteten die Gäste mit Hochdruck am vierten Treffer. Gabriele traf per Freistoß allerdings nur den Pfosten. Mannhardt hatte in der 73. Minute mehr Glück bei seinem Treffer von der Strafraumkante. Der Ball schlug platziert neben dem rechten Pfosten ein. In der Schlussphase flog Frisorger nach einem Handspiel auf der Linie mit glatt Rot noch unnötigerweise vom Feld. Den fällig Elfmeter verwandelte Trkulja zum 1:4-Endstand (86.). In der Nachspielzeit glich Morina dann aus - zumindest was die Spieler auf beiden Seiten auf dem Feld betraf. Er heimste sich nach einem Foul und einer anschließenden Unsportlichkeit noch eine Blitzampelkarte ein.

Alu-Glück für Bayreuth

Mit offenem Visier legten die Teams in Bayreuth los. Sowohl die Gastgeber wie auch Aschaffenburg kamen immer wieder zu Abschlüssen. Baier scheiterte zunächst für die Gäste mit dem Kopf. Im Anschluss zielte Bayreuths Pirner drüber - und auch Ketzer verfehlte sein Ziel aus ungünstigem Winkel. In der 16. Minute war dann allerdings Schulz erfolgreich, der eine Kopfballablage mühelos versenkte. Die prompte Antwort hatte Pirner parat, der nur drei Zeigerumdrehungen später eine Latteier-Vorarbeit zum 1:1 aus kurzer Entfernung einschob. Auch danach machten beide Teams keine Anstalten, die Begegnung defensiver anzugehen. Vor allem die Gastgeber waren nun zielstrebiger und gingen folgerichtig durch Mintal in Führung, der es gleich mit mehreren Aschaffenburgern aufnahm und anschließend Grün keine Abwehrmöglichkeit ließ (29.). Das Ende des ersten Durchgangs und die zweite Hälfte verliefen dann deutlich ruhiger. Nennenswerte Gelegenheit gab es bis zur Schlussphase nicht. In der 78. Minute war ein kollektives Bayreuther Durchschnaufen im Hans-Walter-Wild-Stadion zu vernehmen, als Baiers Versuch aus 18 Metern an den Pfosten klatschte. Nun wachte die Begegnung doch noch einmal auf. Auf der Gegenseite verzogen Latteier und Stefandl jeweils und verpassten damit die Entscheidung. In der Nachspielzeit hatten die Altstädter erneut Glück, weil auch Piepers Freistoß nur am Querbalken landete.