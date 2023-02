Vilzing plant die neue Saison: Ab- und Neuzugang fix, Kordick verlängert

Erst ein Spieltag ist nach der Winterpause in der Regionalliga Bayern gespielt, die Kaderplanung für die Spielzeit 2023/24 läuft bei der DJK Vilzing dennoch schon auf Hochtouren. Ein Abgang und ein Neuzugang sind fix. Während Tobias Kordick seinen Vertrag am Huthgarten erneut verlängerte.

Bei der DJK Vilzing laufen die Planungen für die neue Saison mittlerweile auf Hochtouren. Erste Personalien stehen fest. Tobias Kordick (26) hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. "Tobi ist ein prima Typ, und vor allem kommt er aus dem Landkreis. Das ist unser oberstes Bestreben, dass wir die besten Spieler aus dem Landkreis für uns begeistern können und bei uns halten können", freut sich Vilzings Sportlicher Leiter Sepp Beller. Der Offensivspieler kam in der laufen Spielzeit 18-mal zum Einsatz, bereitete dabei vier Treffer vor und steuerte selbst vier Tore bei.

Neu zum Team wird im Sommer Lucas Nemmer stoßen. Der 24-jährige Keeper unterschrieb für zwei Spielzeiten und wechselt vom Nachbarverein FC Miltach an den Huthgarten. "Wir hatten in dieser Saison zwei Keeper im Kader, nachdem Adrian Serowiec nach Hankofen gewechselt war. Ab der kommenden Spielzeit haben wir nun wieder drei", erklärt Beller den Wechsel des Torwarts.

Wolf geht nach fünf Jahren

Verkraften muss die DJK Vilzingen derweil den Abgang von Maximilian Wolf. Der 25-jährige Innenverteidiger wird im Sommer den Oberpfälzern nach dann fünf Jahren aus beruflichen Gründen den Rücken kehren. "Max war in den letzten Jahren absoluter Stammspieler und Teil der Meistermannschaft. Er hat Großes geleistet für den Verein, wir wollen ihn am Ende der Saison gebührend verabschieden - am besten natürlich mit dem direkten Klassenerhalt", so Beller.