Vilzing nach FWK-Remis wieder in Schlagdistanz - 4:1 über Schweinfurt: Buchbach lebt

Die Würzburger Kickers schrammten am Freitag gegen Bayern II haarscharf an der ersten Pleite vorbei - 1:1. Die DJK Vilzing verkürzte am Samstag durch ein 3:1 auf den Primus, während der TSV Buchbach im Tabellenkeller ein Lebenszeichen sendete.

Bayreuth müht sich zum Sieg

Erneut brachte die SpVgg Bayreuth ihre PS nicht wirklich aufs Feld, hatte aber in Memmingen das Spielglück auf ihrer Seite. Der Gastgeber ging zwar durch Bauers Lupfer in der 29. Minute in Führung und verbuchte auch sonst im ersten Durchgang ein Chancenplus, allerdings schaffte es der FCM nicht nachzulegen und kassierte zu schnell den Ausgleich durch Latteier (33.). Zudem musste 1:0-Torschütze Bauer dann im zweiten Durchgang binnen drei Minuten nach zwei gelbwürdigen Fouls mit der Ampelkarte vom Feld (58,). Trotz Überzahl kam Bayreuth aber kaum vor das Tor der Heimelf - bis zur 86. Minute, als SpVgg-Kapitän Schwarz sehenswert ins kurze Eck zum Sieg traf.

Buchbach sendet Lebenszeichen

Schlusslicht Buchbach gelang ein in der Höhe überraschender 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Schweinfurt. In einem chancenarmen ersten Durchgang hatten die Gastgeber bereits in der 2. Minute die Chance aufs 1:0, Stoßbergers Versuch konnte gerade noch auf der Linie geklärt werden. Erst in der 37. Minute kamen auch die Schnüdel mal gefährlich vor das Tor. Zech parierte stark gegen Sturm. Wenig später gab es nach Foul an Ammari Elfmeter auf der anderen Seite. Bahar verwandelte sicher (39.). Die Führung gab Buchbach Auftrieb, das mit Elan aus der Kabine kam. Ammari erhöhte aus kurzer Distanz in der 50. Minute auf 2:0. Stoßberger legte via Schlenzer in der 66. Minute dann das 3:0 nach. Spätestens mit Ammaris zweiten Treffer zum 4:0 war die Messe gelesen (73.). Der eingewechselten Jabiri sorgte in der 89. Minute mit einem Heber über Zech noch für Ergebniskosmetik. Durch den Erfolg verkürzt Buchbach den Rückstand auf einen Relegationsplatz auf sechs Punkte.

Türkgücü entführt Punkte aus Illertissen

Der FV Illertissen profitierte gegen Türkgücü München früh von einem Foulelfmeter an Kircicek, den Gabriele zur Führung sicher versenkte (2.). Anschließend verpassten Glessing und Kircicek nachzulegen, Kolbe war jeweils zur Stelle. Türkgücü kam nach einer halben Stunde zurück. Kevin Hingerl verwandelte einen Handelfmeter sicher zum 1:1. Das Momentum lag nun bei den Gästen. Maderer hatte zunächst Pech, dass sein Gewaltschuss nur an die Latte klatschte. Kurz darauf setzte Laverty zum Solo an, umkurvte Thiel und schob zum 2:1 für die Münchner ein. Im zweiten Durchgang waren Highlights Mangelware. Nur einmal kam Stimmung auf, nachdem Gabriele aus dem Gewühl abschloss, geblockt wurde und einen weiteren Elfmeter forderte (68.). Die Pfeife blieb allerdings stumm. Dementsprechend war der Pausenstand zugleich das Endergebnis.

Elfmeter reicht Burghausen

Der SV Wacker Burghausen entführte die Punkte aus Aubstadt. Dazu reichte den Gästen ein früher Foulelfmeter - Kireski wurde gestoßen. Bosnjak trat an und verwandelte rechts (14.). Ansonsten war im ersten Durchgang nichts nennenswertes los. Auch der zweite Abschnitt hatte kaum Highlights zu bieten. Beide Abwehrreihen standen sattelfest. Kurz vor Ende hatten die Gastgeber dennoch die dicke Chance zum Punktgewinn. Thomann knallte einen Elfmeter, den Schöller an Behr verursachte, aber nur an den Querbalken (86.).

Pfosten rettet Bamberg einen Punkt

Ein letztlich leistungsgerechtes Remis stand am Ende zwischen der SpVgg Ansbach, die den zehnten Punkt aus zuletzt vier Spielen verbuchte, und dem FC Eintracht Bamberg, der sich weiter mit einem Relegationsrang begnügen muss. Zwingend wurde es vor beiden Toren nur selten. Ansbach verbuchte ein leichtes Chancenplus, ohne aber wirklich Gefahr auszustrahlen. Die erste nennenswerte Möglichkeit gehörte Sperr nach einer Stunde, der gleich doppelt an Bambergs Keeper Olschewski scheiterte. Bamberg brauchte hingegen bis zur Schlussphase, die Abschlüsse von Lang und Reischmann waren allerdings zu harmlos. Die dickste Chance des Spiels hatte Ansbach bereits in der Nachspielzeit, Herzner hämmerte den Ball aber nur ans Aluminium. Kurz darauf war Schluss.

Prib leitet Fürther Erfolg ein

Viktoria Aschaffenburg lief im ersten Durchgang immer wieder an, fand aber kein Durchkommen gegen die engmaschige und taktisch gut stehende Defensive der Fürther. Aber auch die Gäste hatte nach vorne Probleme. Dementsprechend gab es kaum Chancen. Im zweiten Abschnitt war das kleine Kleeblatt gefährlicher. Prib besorgte schließlich die Führung. Anschließend hielt Grün sein Team zunächst aber im Spiel. Gegen Bornschein - Aschaffenburg schaffte es nicht, den Ball aus dem Gefahrenbereich zu schlagen - war er in der 69. Minute dann aber zum zweiten Mal geschlagen. Kurz darauf stellte Dähn den alten Abstand nach Eckball von Baier aus kurzer Distanz wieder her (72.). Viktoria war den Ausgleich anschließend mehrmals sehr nah, an Fürths starkem Schlussmann Kaymakci war aber kein Vorbeikommen mehr.

Vilzing verkürzt auf Würzburg

Die DJK Vilzing nutzte den Würzburger Wackler in München und verkürzte auf den Primus. Mutige Gäste aus Schalding-Heining kamen zunächst besser ins Spiel und auch zu ersten Abschlüssen. Die beste Chance hatte zunächst Schnabel, dessen Freistoß knapp vorbeiging. Auf der Gegenseite ließ Jünger ein dickes Brett liegen, platzierte den Ball genau in den Armen von Böhnke. Daraufhin war die Heimelf aber besser im Spiel, wenngleich es Schalding weiterhin gut machte. In der 27. Minute dann die doch etwas unerwartete Heimführung durch Kordick, der einen Steckpass von Chrubasik versenkte. Bis kurz vor Ende des Durchgangs tat sich vor beiden Toren nicht mehr viel. In der 40. Minute zwang Jünger Böhnke erneut zur Parade. Im Gegenzug ließ Drofa das 1:1 nach Querpass von Goß fahrlässig liegen. Auch nach der Pause war das Spiel lange offen. In der 72. Minute war dann Kordick aus der Drehung zur Stelle und traf platziert zum 2:0. Schalding gab sich dennoch nicht auf. Schnabel machte das Spiel nach Foul an Ott aus elf Metern wieder spannend (80.). Vilzing musste noch einmal zittern, schaltete dann aber noch einmal einen Gang hoch und machte durch Jünger nach einem Konter den Deckel drauf - Endstand 3:1.

Bayern II verlangt Würzburg alles ab

Beinahe wäre sie gerissen, Würzburgs Mega-Serie von 19 ungeschlagenen Partien in Folge. Gegen die Bayern Amateure erzwangen druckvolle Würzburger am Ende schließlich aber doch noch eine 1:1-Punkteteilung und bleiben weiter unbesiegt. Gegen die Reserve des Rekordmeisters sollte es jedoch ein hartes Stück Arbeit werden. Bayern begann frech und hatte durch Aitamer, der FWK-Keeper Friedsam zu einer ersten Glanzparade zwang, die erste Topchance der Partie. Auf der Gegenseite brauchte es etwas mehr als zehn Minuten, ehe die Würzburger Offensivreihe auf Betriebstemperatur kam. Mit der ersten Chance der Gäste wurde es aber direkt richtig heiß vor dem Bayern-Kasten. Caciel mit einer butterweichen Flanke von rechts auf den zweiten Pfosten, den anschließenden Kopfball konnte Schneller gerade noch von der Linie kratzen. Die Partie blieb weiter offen. In der 24. Minute hatte Jonathans das Auge für Denk, der aus rund 15 Metern die Kugel ins linke Eck jagte. Wer mit einer wütenden Reaktion des Primus' rechnete, wurde zunächst enttäuscht. Vor allem die Unzufriedenheit mit dem eigenen Spiel machte sich klar bemerkbar. Nach dem Seitenwechsel zog Würzburg das Tempo jedoch an und übte enormen Druck auf den Münchner Defensivblock aus. Bayern wehrte sich mit allen Mitteln und erwies sich als eiserne Tür zwischen der Würzburger Angriffsreihe und dem Münchner Gehäuse. Und so wurde die Zeit ein immer größerer Faktor an der Grünwalder Straße. Quasi mit der letzten Aktion glich der FWK dann aber doch noch aus. Wegmann schraubte sich nach einer Ecke am höchsten und drückte die Kugel ins kurze Eck zum 1:1-Endstand (90.+1).

Neun Tore in Augsburg

Torreich ging es unterdessen im Augsburger Rosenaustadion zu, wo sich der FC Augsburg II in einer intensiven Partie mit 5:4 gegen den 1. FC Nürnberg II durchsetzte. Die Fuggerstädter legten von Beginn an viel Spielfreude an den Tag und gingen in der 10. Minute verdientermaßen in Führung. Cardona setzte sich auf dem rechten Flügel durch und bediente Mbuku, der nur noch einschieben musste. Nürnbergs Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 21. Minute drückte Kania den Ball im Gewühl über die Linie. Und es kam noch dicker für Augsburg. In der 37. Minute drehte Kania die Partie sogar komplett zugunsten der Mittelfranken. Nach der Pause wurde es dann wild. Es ging hin und her. Zwischenzeitlich roch es sogar nach Vorentscheidung, als Sanogo nach einem Konter in der 50. Minute auf 3:1 stellte. Kömürs Treffer zum 2:3-Anschluss ließ den Club unbeeindruckt, der wenig später durch Kania und dessen dritten Treffer des Abends den alten Abstand wiederherstellte (56.). Augsburg stemmte sich aber auch in der Folge mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und kam tatsächlich nochmal zurück. Nürnberg, das ab der 60. Minute das Gros seiner Körner verbraucht zu haben schien, ließ sich in der Schlussphase komplett die Butter vom Brot nehmen. Aigner markierte per Kopf den Startschuss der Augsburger Aufholjagd (60.). In der 84. Minute nämlich glich Cardona vom Punkt aus, wenig später avancierte der eingewechselte Deger zum Helden des Tages und setzte diesem verrückten Abend mit dem späten Treffer zum 5:4-Endstand die Krone auf (89.).