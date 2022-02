Vilzing lädt zum Spitzenspiel - Neumarkts Pflichtspielauftakt nach Spielerrevolte

Die zweite Saisonphase der Bayernliga Nord steht in den Startlöchern. Die DJK Vilzing empfängt die SpVgg Ansbach zum Spitzenspiel. Beim ASV Neumarkt beginnt nach der Spielerrevolte derweil ein neues Kapitel und die ersatzgeschwächte DJK Don Bosco Bamberg hofft auf Punkte gegen Großbardorf.

Nach etwas mehr als drei Monaten Pause erwacht die Bayernliga Nord an diesem Wochenende wieder aus dem Winterschlaf. Doch auch im neuen Kalenderjahr ist das Coronavirus im Amateurfußball nach wie vor das beherrschende Thema. Auch in der Vorbereitung auf die noch verbleibenden Spieltage hat Corona bei manchem der Vereine ordentlich zugeschlagen. Während beim FC Sand (im wichtigen Heimspiel gegen den SV Seligenporten) und der DJK Vilzing zumindest eine Entspannung im Kader zu erkennen ist, hat es die DJK Don Bosco Bamberg kurz vor dem Re-Start richtig erwischt. Zahlreiche Akteure fehlen Coach Andreas Baumer ohnehin schon zum Heimspiel gegen den TSV Großbardorf am Sonntag. Mit Philipp Hörnes, Dominic Fischer, Marco Haaf und Max Pfister fallen vier wichtige Stützen verletzungsbedingt aus. Dazu kommt neben den studienbedingt nicht zur Verfügung stehenden Philipp Pfeiffer und Ole Littke jetzt wohl auch noch Alessio Faenza, der wegen muskulärer Probleme zuletzt kaum trainieren konnte. Und jetzt fielen noch einige Tests der Spieler in Sachen Corona positiv aus. Bei Don Bosco will man aber trotz dieser widrigen Umstände das Spiel am Sonntag gegen die Gallier durchziehen. Nötigenfalls soll der Kader mit Spielern aus der eigenen U 19 aufgestockt werden.

Dritter gegen Vierter: Vilzing trifft auf Ansbach

Besser sieht es dagegen wieder bei der DJK Vilzing aus, die zuletzt im Test gegen den Regionalligisten SV Schalding-Heining zwar noch auf den einen oder anderen Akteur verzichten musste, aber trotz der 0:2-Niederlage eine gute Figur abgab. In der abschließenden Generalprobe gegen die SpVgg Deggendorf gelang dann noch ein knapper 2:1-Erfolg. Grund für leichten Optimismus am Vilzinger Huthgarten vor dem wichtigen Gipfel am Samstag gegen die SpVgg Ansbach. Die drei Punkte möchte Trainer Josef Eibl unbedingt einfahren gegen den aktuellen Tabellenvierten. Bis auf die beiden Langzeitverletzten Nico Dantscher und Matthias Müller kann der Trainer inzwischen wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen und sieht sein Team selbst "gut gerüstet".

Allerdings kommen auch die Ansbacher mit einer breiten Brust in den Bayerischen Wald. Im Kader hat es bei der Mannschaft von Christoph Hasselmeier keine Veränderungen gegeben und auch in Sachen Zusammenarbeit hat man bei den Nullneunern die Weichen bereits gestellt. Unabhängig vom Ausgang der Saison soll Hasselmeier die Ansbacher auch in der kommenden Spielzeit im sportlichen Bereich verantworten. Ein mehrtägiges Trainingslager in der Türkei sollte der Mannschaft im Winter den letzten Schliff vor den kommenden Aufgaben geben. Denn die Schlagzahl, vor allem in der Spitzengruppe, ist gerade in den ersten Wochen des Re-Starts spielplanbedingt richtig hoch. Bei der Frage nach den direkten Konkurrenten indes nennen die Verantwortlichen aus allen Lagern unisono alle Teams bis Platz sechs. Sepp Beller, der sportliche Leiter der DJK Vilzing beispielsweise hat mit seinem Kollegen Roland Staudacher alle Teams noch einmal genau unter die Lupe genommen und beobachtet: "Du musst da alle bis hin zur DJK Ammerthal auf der Rechnung haben." Spannend für das Duell Dritter gegen Vierter dürfte am Samstag die Wahl des Spielfeldes werden. Zuletzt war der A-Platz im DJK-Stadion wegen der Witterung nicht bespielbar. Daher wird man auf den neuen Kunstrasenplatz ausweichen, der aber ebenfalls die Wettkampfmaße erfüllt. Ein Nachteil für die SpVgg Ansbach dürfte das aber dennoch nicht sein, denn auch die Nullneuner haben einen Großteil ihrer Vorbereitung in heimischen Gefilden auf ihrem eigenen Kunstrasen absolviert.

Bleiben wir noch kurz in der Spitzengruppe. Neben dem Topspiel am Huthgarten kommt es tags darauf in der nördlichen Oberpfalz gleich zum nächsten Topspiel. Dort empfängt der Tabellensechste DJK Ammerthal den amtierenden Wintermeister ATSV Erlangen. Bei der DJK haderte man zuletzt in den Vorbereitungsspielen mit der Chancenverwertung. Trotz einer hohen Dominanz und guten Möglichkeiten im Testspiel gegen den TSV Kareth-Lappersdorf reichte es beim knappen 2:1-Sieg am Ende nur zu zwei Treffern von Mergim Bajrami und Manuel Geiger. In puncto Sturm haperte es auch bei der angestrebten Generalprobe, allerdings dann wettertechnisch. Die Partie beim SC Eltersdorf musste wegen des einsetzendes Sturmes nach 70 Minuten, beim Stand von 4:0 für den Regionalligisten, abgebrochen werden.

Neues Kapitel beim ASV Neumarkt

Interessant dürfte auch ein Blick nach Neumarkt werden. Dort wurde zuletzt viel über die erste Mannschaft geschrieben und im Verein viel übereinander gesprochen, anscheinend aber wenig oder gar nicht miteinander. Noch immer hat man ein wenig den Eindruck, dass die Angelegenheit der abschließenden Trainerentlassung von Jürgen Schmid den Verein am Deininger Weg in zwei Lager geteilt hat und die Gemüter kräftig beschäftigt. Am Samstagnachmittag soll nun aber erst einmal wieder der Ball rollen. Im Heimspiel gegen den FV 04 Würzburg feiern dann die beiden neuen Coaches Kevin Leidl und Michael Lohse ihr Punktspieldebüt als Übungsleiter für den ASV. Und die wollen - wie auch die Mannschaft - die bisher so tolle sportliche Entwicklung weiter fortführen.

Wer sich am Samstag entgegen der vorgenannten Spiele dann aber doch für den FC Eintracht Bamberg entscheidet, muss - um das Heimspiel gegen den TSV Abtswind zu sehen - nicht den Weg in den heimischen Fuchspark, sondern ins Sportzentrum nach Gaustadt zurücklegen. Auf den dortigen Kunstrasen muss der Tabellenzweite wegen der Unbespielbarkeit des Platzes im eigenen Stadion ausweichen. Für Bambergs Trainer Julian Kolbeck aber kein großes Problem: "Der Platz dort ist sogar etwas größer als unser Stadionplatz. Zudem konnten wir unter der Woche auch dort trainieren. Wir wollen einfach wieder spielen, dann wird unser Terminplan nicht noch enger."

Aber auch ein Blick in den Tabellenkeller verspricht Spannung. Da erwartet der auf eigenem Platz noch immer sieglose TSV Karlburg den Tabellenletzten ASV Cham. Die Oberpfälzer, die in der Winterpause noch einmal mächtig im Kader nachgebessert haben, zeigten sich in den Vorbereitungsspielen enorm torhungrig und könnten sich mit einem Sieg wieder den Relegationsrängen annähern.

Für Spannung wäre gesorgt und auch in den anderen Partien zwischen Vatan Spor Aschaffenburg gegen die DJK Gebenbach oder Bayern Hof gegen den SC Feucht geht es zum Re-Start um einiges.