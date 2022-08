Vilzing kassiert 1:8-Abreibung in Nürnberg

Zum Abschluss des 9. Spieltags der Regionalliga Bayern holte sich die DJK Vilzing beim Gastspiel in Nürnberg eine 1:8-Packung ab. Der kleine Club schiebt sich damit an den Oberpfälzern vorbei auf Platz 3.

Mit dem Verfolgerduell 1. FC Nürnberg II gegen DJK Vilzing und einem Knall endete am Sonntag der 9. Spieltag. Der bis dato so starke Aufsteiger aus der Oberpfalz kam bei der U 23 des Club mit 1:8 unter die Räder. Loune eröffnete in der 6. Minute den Torreigen aus 16 Metern. Kurz darauf vergab Jünger die Riesenchance zum Ausgleich vom Elfmeterpunkt (11.). "Was wäre, wenn...", dürfte sich der ein oder andere Vilzinger nach der Partie gefragt haben. Denn just nach dem vergebenen Strafstoß erhöhten die Franken auf 2:0. Nischalke köpfte einen Freistoß ein (17.). Die DJK hatte durchaus auch im Anschluss ihre Möglichkeiten, ließ gute Gelegenheiten aber ungenutzt. Der Zweitliga-Nachwuchs dagegen präsentierte sich eiskalt. Brown traf perfekt von der Sechzehnerlinie ins Eck (28.). Drei Minuten später legte Vonic Treffer vier per Konter nach. Nach der Pause verkürzte Jünger auf 1:4 (53.), die Angriffsmaschinerie des Club bremste dies aber nicht. Nürnbergs Top-Torjäger Vonic und Co. machten dort weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten und trieben das Ergebnis bis zum für Vilzing erlösenden Abpfiff auf 8:1 in die Höhe.

Nächstes Wacker-Remis

Am Samstag standen vier Partien an. Wacker Burghausen peilte nach drei Unentschieden in Serie einen Sieg gegen das zuletzt glücklose Schlusslicht FC Augsburg II an, musste sich nach früher Führung durch Moser (7.), der eine Ecke mit dem Kopf verwertete, aber erneut mit einem Remis begnügen. Nach dem 1:0 ließ die Sigurdsson-Elf zu viel liegen, dies bestrafte das Schlusslicht nach einer knappen halben Stunde. Jordi versenkte eine Hereingabe eiskalt im langen Eck. Obwohl die Heimelf nach der Pause wieder den besseren Start erwischte, erneut vor dem gegnerischen Tor aber nicht kaltschnäuzig agierte, blieb es beim 1:1. Burghausen verliert damit weiter an Boden auf die Spitze.

Die SpVgg Greuther Fürth II benötigte nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Partien dringend ein Erfolgserlebnis, hat aber ein Offensivproblem. Dieses zeigte sich auch am Samstagnachmittag erneut, denn auch gegen den TSV Buchbach gelang dem kleinen Kleeblatt kein Treffer. Anders die Gäste, die gleich im ersten Durchgang zweimal erfolgreich waren. In der 14. Minute nickte Ammari einen Eckball ein. Kurz vor der Pause wurde Steer hübsch freigespielt und fackelte nicht lange. Auch nach Wiederanpfiff hatte Fürth Probleme, Buchbach so keinerlei Mühe den 2:0-Vorsprung ins Ziel zu bringen.

Am Samstagabend standen sich dann der TSV Rain/Lech und der SV Heimstetten im Krisenduell gegenüber. Das bessere Ende fand die Heimelf. Spielerisch war im ersten Durchgang auf beiden Seiten nichts geboten. Der SVH hatte zwar etwas mehr vom Spiel, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Auch nach der Pause waren die Gäste der Führung zunächst näher. Das änderte sich nach einer Stunde. Erst vergab Derwein allerdings noch einen Foulelfmeter (67.), ehe Benz das wichtige 1:0 für die Gastgeber mit dem Kopf besorgte. Heimstetten versuchte anschließend zumindest noch zu einem Remis zu kommen, die Abwehr der Rainer hielt aber, wodurch sich der TSV erst einmal etwas Luft verschafft.

Dünner wird die Luft dagegen allmählich für die SpVgg Hankofen-Hailing, die nach dem tollen Saisonstart mittlerweile vier Spiele ohne Sieg ist. Gegen Viktoria Aschaffenburg, das ebenso unter Zugzwang stand, hielt der Aufsteiger in der ersten Hälfte gut dagegen, hatte nach anfänglicher Druckphase der Gäste sogar ein spielerisches Übergewicht. Profit schlug die Heimelf daraus nicht, die nach der Pause von einem Einwurf kalt erwischt wurde. Meyer lauerte im Strafraum und köpfte ein (53.). Auch anschließend spielten die "Dorfbuam" gefällig mit, standen höher und gingen mehr ins Risiko. Das ermöglichte jedoch Kontersituationen für die Viktoria. Eine dieser nutzte Niesigk zur Vorentscheidung in der 79. Minute. Beide hatten danach noch ein dickes Brett, es blieb allerdings beim 2:0 für Aschaffenburg.

Haching gewinnt Top-Spiel

Das Top-Spiel zwischen den Würzburger Kickers und der SpVgg Unterhaching hatte in den ersten 30 Minuten kaum Höhepunkte zu bieten. Meist fand das Geschehen im Mittelfeld statt. Die Folge waren viele Zweikämpfe und wenige Torabschlüsse. Die Gäste aus Haching taten sich gegen die kompakte Defensive des FWK äußerst schwer. Die Elf von Marco Wildersinn dagegen wurde nach einer halben Stunde griffiger. Caciel scheiterte aus der zweiten Reihe jedoch am Aluminium, wenige Minuten später parierte Vollath stark. Mehr oder weniger aus dem Nichts ging die Truppe von Sandro Wagner nach der Pause in Führung. Eine Ecke von rechts segelte im Strafraum Fetsch auf den Kopf, der Richter keine Abwehrchance ließ (55.). In der verbleibenden Spielzeit stemmte sich Würzburg gegen die zweite Saisonniederlage. Die Defensive der Gäste hielt aber stand, womit die Hachinger ihren Vorsprung an der Spitze vergrößern.

Passend zum aufziehenden Wetter über München setzte sich die triste August-Serie des FC Bayern II am Freitagabend gegen den FV Illertissen fort. In einem Spiel mit Chancen und Fehlern auf beiden Seiten verließ der Nachwuchs des Rekordmeisters zum fünften Mal in Folge das Spielfeld ohne Dreier. Illertissen, das sich gut auf die Münchner eingestellt hatte, ging nach 34 Minuten in Führung. Lee sprang der Ball vom Fuß, FVI-Angreifer Wanner schnappte sich die Murmel und platzierte den Ball flach links unten im Tor. Fust antwortete für die Münchner prompt mit einem Volleyschuss - 1:1 (39.). Kurz nach der Pause vernaschte Glessing die komplette linke Abwehrseite der Gastgeber, zog nach innen und schlenzte den Ball flach zur zweiten FVI-Führung ins lange Eck (49.). Die Münchner kamen aber erneut zurück. Kapitän Kern behauptete im Strafraum den Ball und zog trocken ins kurze Eck ab - 2:2 (62.). Die Demichelis-Elf hatte in der Schlussphase ein Übergewicht, schlug daraus aber kein Kapital mehr.

Perfekte Woche für Ansbach

Auch den widrigen Wetterbedingungen geschuldet taten sich der VfB Eichstätt und die SpVgg Ansbach am Freitagabend schwer ins Spiel zu finden. Die Gäste aus Mittelfranken hatten zwar die ein oder andere Chance, ein Tor sprang dabei aber erst einmal nicht heraus. Nach dem Seitenwechsel hatte Kroiß die Riesenchance zur Ansbacher Führung, verzog aber links. Den Lucky-Punch für die Gäste setzte Dietrich eine knappe Viertelstunde vor dem Ende, als er einen Eckball aus fünf Metern über die Linie drückte (76.). Junghan im Tor der Gastgeber machte dabei nicht die beste Figur. Alles in allem aber ein verdienter Sieg der Ansbacher, die die Englische Woche mit sechs Punkten beenden.

Im Unterfranken-Derby setzte der TSV Aubstadt den 1. FC Schweinfurt früh unter Druck. Die Führung durch Endres in der 20. Minute, der den Ball aus knapp zehn Metern ins lange Eck platzierte, war deshalb verdient. Schweinfurt brauchte eine Zeit lang, um zu antworten. In der 33. Minute tauchte aber dann Pfarr vor Wenzel auf, der mit einer klasse Parade allerdings den Vorsprung sicherte. Im zweiten Durchgang verteidigte Aubstadt seinen Vorsprung geschickt, von den Schnüdeln kam allerdings auch zu wenig. Schweinfurt verliert damit im Aufstiegsrennen an Boden.

Der FC Pipinsried hat die knappe Niederlage unter der Woche gegen die SpVgg Ansbach gut verdaut und startete gegen Türkgücü München forsch. Die Heimelf erspielte sich früh Chancen, belohnte sich aber nicht. Von den Gästen war bis dahin nichts zu sehen. Nach einer halben Stunde verflachte aber auch das Spiel des FCP. Es ging torlos in die Pause. Lange Zeit sah es danach aus, als würde es beim 0:0 bleiben. In der Schlussphase wurde es aber noch einmal hektisch. Zant sah zunächst nach hartem Einsteigen die Ampelkarte (85.). Sekunden später wurde Yilmaz im Strafraum gefoult und verwandelte selbst zum 1:0 für Pipinsried (87.). Via Traumtor machte Milican, der aus über 40 Metern Hipper düpierte, schließlich den Sack in der Nachspielzeit zu.