Vilzing ist gut drauf: Die DJK klettert auf Rang zwei

Mit einem souveränen Erfolg in Gebenbach bringt sich die DJK Vilzing als erster Verfolger von Primus Eintracht Bamberg in Position.

Die DJK Vilzing (Archiv) brachte sich mit einem Erfolg in Gebenbach für das Meisterrennen in Position. imago images/Zink

Die Ausgangslage war klar: Die DJK Vilzing überzeugte in den letzten Aufgaben, brauchte in der Nachholpartie des 23. Spieltags aber einen Dreier bei der zuletzt ebenso formstarken DJK Gebenbach (vier Siege in Folge), um an Primus Eintracht Bamberg dranzubleiben. Und dieses Vorhaben gelang auch eindrucksvoll, der 3:0-Erfolg war am Ende auch in der Höhe verdient.

Vor allem im ersten Durchgang unterstrichen die Vilzinger ihre Rolle, die sie in der Liga spielen. Sie beherrschten Partie und Gegner, verpassten in der Anfangsviertelstunde allerdings trotz guter Chancen noch die Führung. Als Gebenbach dann etwas besser in die Partie kam, schlug Vilzing zu. Die Gäste setzten bei einem Konter energisch nach, Müller hatte aus kurzer Distanz keine Probleme mit dem 1:0 (32.). Noch vor der Pause konnte Vilzing dann erhöhen: Hoch stellte nach einer Ecke per Kopf auf 2:0 (45.+1). Rasch nach Wiederanpfiff machte dann Kordik den Deckel auf die Partie. Nach einem Eckball kam er etwas glücklich an die Kugel und blieb vor Keeper Lindner ruhig - 3:0 (53.). Gebenbach gab in Folge zwar nicht auf, Vilzing allerdings brachte die komfortable Führung souverän ins Ziel.

Damit steht die DJK Vilzing punktgleich mit Eintracht Bamberg an der Tabellenspitze - die Bamberger allerdings haben noch ein Nachholspiel mehr in der Hinterhand. Gebenbach bleibt auf Rang neun, kann die restlichen Aufgaben aber beruhigt angehen. Die Rote Zone ist aktuell 17 Punkte entfernt.