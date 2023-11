Vilzing heizt Memmingen ein - Burghausen gelingt Last-minute-Ausgleich

Vier Absagen gab es am Samstag, so rollte der Ball in der Regionalliga Bayern nur auf drei Plätzen. Fünf Tore sahen die Zuschauer im Duell FC Memmingen gegen DJK Vilzing - alle für die Gäste. Einen Dreier gab es auch für den FV Illertissen gegen die Club-Reserve, während Viktoria Aschaffenburg gegen Wacker Burghausen selbigen unglücklich verpasste.

Vilzing knackt die 50-Punkte-Marke

Der Tabellenzweite wurde seiner Favoritenrolle beim 5:0-Sieg in Memmingen von Beginn an gerecht, drückte den FCM tief in die eigene Hälfte und ging bereits in der 7. Minute in Führung. Ein Handspiel im eigenen Sechzehner wurde den Hausherren dabei zum Verhängnis. Schiedsrichter Maximilian Riedel zögerte kurz, entschied dann aber auf Strafstoß. Diesen verwandelte Kordick, der FCM-Keeper Dewein in die falsche Ecke schickte, souverän. Memmingen, das in der Folge etwas offensiver agierte und ab der 30. Minute sogar leichte Feldvorteile hatte, wurde meist nur durch Standards gefährlich. Ganz anders die Gäste, die mitten in der Drangphase des FCM auf 2:0 erhöhten. Jünger war nach einem Konter zur Stelle und brachte seine Farben auf die Siegerstraße. Nach der Pause verflachte die Partie zusehends. Vilzing verwaltete, Memmingen verzweifelte. Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Hausherren die Kräfte, so dass Vilzing zum endgültigen K.o.-Schlag ausholen konnte. Mit Hochs Flachschuss ins linke Eck in der 77. Minute war der Deckel praktisch schon drauf, als Grauschopf wenig später noch die Treffer vier (81.) und fünf (87.) nachlegte, bekam die achte Memminger Niederlage in Folge noch einen äußerst bitteren Beigeschmack.

Glessing schießt Illertissen zum Sieg

Das Duell der Tabellennachbarn zwischen dem FV Illertissen und der U 23 des 1. FC Nürnberg endete mit einem 3:1-Erfolg der Hausherren. Dabei gingen die Gäste bereits in der achten Minute in Führung: Jungprofi Kania nutzte einen Fehlpass im FVI-Aufbau und hatte freie Bahn zu seinem 15. Saisontor - 1:0. Doch die Antwort kam postwendend und in Person von Gabriele, der eine Glessing-Vorlage zum 1:1 verwertete (11.). Und nach einer halben Stunde war die Partie verdientermaßen gedreht, als Glessing bei seinem Treffer zum 2:1 selbst als Torschütze in Erscheinung trat und dabei den Ball sehenswert ins Dreieck zielte (31.). Club-Keeper Reichert verhinderte einen höheren Pausenrückstand. Im zweiten Durchgang passierte zunächst nicht viel: Illertissen wartete ab, der Club versuchte zwar, für Gefahr zu sorgen, agierte im entscheidenden Drittel aber zu harmlos. In der Schlussphase sorgte Matchwinner Glessing mit einem Konter zum 3:1 für die Entscheidung (79.).

Aschaffenburg kassiert späten Ausgleich

Punktgleich gingen die Viktoria aus Aschaffenburg und Wacker Burghausen am Samstag ins direkte Duell, punktgleich gingen sie nach dem 1:1 auch wieder auseinander. In der ersten Halbzeit passierte vor den Toren lange Zeit nicht viel, auch wenn die Viktoria Vorteile hatte. So konnte Stein nach einer Ecke zur verdienten 1:0-Pausenführung für die Hausherren einköpfen (35.). Im zweiten Durchgang mussten die Gäste ihre Passivität ablegen, doch die Vorteile lagen weiterhin bei den Hausherren. Nachdem die Viktoria den zweiten Treffer verpasst hatte, musste sie in der Nachspielzeit doch noch die bittere Pille schlucken: Nach einer Ecke war Bosnjak mit dem 1:1 zur Stelle - es war die einzige nennenswerte Chance der Gäste in diesem Spiel (90.+6).