Vilzing hat Probleme gegen dezimierte Münchner - Schweinfurt distanziert Relegationsplätze

Die DJK Vilzing gewann am Dienstagabend in der Regionalliga Bayern gegen Türkgücü München, hatte trotz doppelter Überzahl allerdings zu kämpfen. Der 1. FC Schweinfurt behielt die Zähler gegen die SpVgg Hankofen-Hailing im Sachs-Stadion.

Müller rettet Vilzing

Die DJK Vilzing kam am Dienstagabend gegen Türkgücü München mit einem blauen Auge davon und konnte wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Die Partie am Huthgarten begann forsch. Gefährlich wurde es das erste Mal nach einer Viertelstunde. Chrubasik köpfte jedoch völlig frei nur in die Arme Hippers. In der 26. Minute kippte das Spiel zugunsten der Hausherren, als Hingerl Jünger von den Beinen holte - Notbremse, Rote Karte. Zwei Minuten später gingen die Oberpfälzer Führung. Hoch bediente Niedermayer, der an der Kante zum Fünfmeterraum einschob. Wiederum nur Sekunden später stellte Jünger nach Steckpass von Schröder sogar auf 2:0 (31.). Doch Vilzing agierte anschließend zu schludrig in der Defensive und ließ Türkgücü zurück ins Spiel kommen. Berwein scheiterte zunächst. In der Nachspielzeit durfte dann aber H-Wold ungestört von der Strafraumgrenze verwandeln. Drei Vilzinger lieferten dabei nur Begleitschutz.

Der zweite Durchgang begann mit dem nächsten Platzverweis. Rech verhinderte ein Zuspiel auf den durchstartenden Jünger mit der Hand und sah dafür ebenfalls glatt Rot (50.). Doch selbst in doppelter Unterzahl blieben die Gäste zunächst ebenbürtig und nutzten einen kapitalen Abstimmungsfehler zwischen Hoch und Putz sogar zum Ausgleich. Auburger musste am Ende nur noch ins leere Tor einschieben (69.). Vilzing war bemüht, tat sich jedoch schwer, gefährlich vor das Münchner Tor zu kommen. In den Schlussminuten erlöste Müller seine Farben dann aber doch und sorgte mit seinem Kopfballtreffer für riesigen Jubel bei den Schwarz-Gelben (83.), die damit die Relegationsränge verlassen.

Schweinfurt verschafft sich Luft

Der 1. FC Schweinfurt sicherte sich im Kellerduell gegen die SpVgg Hankofen-Hailing drei wichtige Zähler und distanziert sich von den Relegationsrängen. Für die Gäste aus Niederbayern rückt der Abstieg hingegen näher. Die Gastgeber waren in der Anfangsphase tonangebend. Die Führung von Jabiri, der eine Flanke aus zehn Meter einnickte, war dementsprechend verdient (17.). Allerdings waren die Schnüdel in der Defensive nicht immer sattelfest. Wenige Sekunden nach Jabiris Treffer kam Böhnlein nach einer Ecke mit der Hand an den Ball, Wagner verwandelte den fälligen Handelfmeter sicher (21.). Vogl hätte eine Minute später fast sogar die Partie gedreht, Schmidt parierte jedoch. Bis zur Pause sollte sich am Ergebnis nichts mehr drehen.

Aus der Kabine kam Schweinfurt erneut besser, treffen sollten aber die Gäste. Böhnlein legte per Fehlpass vor und Wagner schnürte sehenswert seinen Doppelpack (54.). Freuen konnte sich Hankofen darüber nur kurz. Es ging Schlag auf Schlag. Nur 120 Sekunden nach der Gästeführung war Frey nach Jabiris Hackenvorarbeit erfolgreich. Wiederum nur drei Zeigerumdrehungen später bekam Hankofen den Ball erneut nicht geklärt. Mihaljevic legte uneigennützig für Hadzic ab, der Schweinfurt zum zweiten Mal in Front brachte. Damit war den Gästen der Zahn gezogen. In den letzten 30 Minuten spielten quasi nur noch die Hausherren, die das Ergebnis durch einen McLemore-Doppelpack noch auf 5:2 in die Höhe schraubten (72./90.+4).